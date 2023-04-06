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Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

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Хоценко переназначил руководителем аппарата губернатора и правительства Марухину

6 апреля 2023, 13:14
Фото: Город55
Впервые она заняла этот пост в 2018 году.

Сегодня, 6 апреля, врио главы Омской области Виталий Хоценко утвердил в должности руководителя регионального аппарата губернатора и правительства Анну Марухину.

Соответствующее распоряжение появилось на официальном портале правовой информации. Это стало вторым кадровым решение врио Виталия Хоценко.

Анна Марухина заняла этот пост в 2018 году, при Александре Буркове. Кстати, когда экс-губернатор работал депутатом Госдумы, Марухина была его советником.

Напомним, вчера, 5 апреля, назначили нового начальника антикоррупционного управления. Соответствующее распоряжение от 3 апреля опубликовали на портале правовой информации. Это было первое назначение при врио губернатора Виталии Хоценко.

Фото: Правительство Омской области
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#Ксения Карагодина#Омск#Виталий Хоценко#Губернатор#Назначение#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область
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