Хоценко переназначил руководителем аппарата губернатора и правительства Марухину

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Сегодня, 6 апреля, врио главы Омской области Виталий Хоценко утвердил в должности руководителя регионального аппарата губернатора и правительства Анну Марухину.
Соответствующее распоряжение появилось на официальном портале правовой информации. Это стало вторым кадровым решение врио Виталия Хоценко.
Анна Марухина заняла этот пост в 2018 году, при Александре Буркове. Кстати, когда экс-губернатор работал депутатом Госдумы, Марухина была его советником.
Напомним, вчера, 5 апреля, назначили нового начальника антикоррупционного управления. Соответствующее распоряжение от 3 апреля опубликовали на портале правовой информации. Это было первое назначение при врио губернатора Виталии Хоценко.