Хотел помочь, но решил убить. Омича заподозрили в убийстве собутыльника

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:50
В пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» после того, как на улице Багратиона нашли тело 35-летнего мужчины.
Как выяснили следователи, вместе с приятелем мужчина около 2 часов ночи в среду, 5 апреля, распивал спиртное прямо на улице, и во время застолья ножом порезал руку. Приятель предложил пойти к нему домой и обработать рану, но по дороге что-то пошло не так, и мужчины стали ругаться.
Итогом ссоры, как считают следователи, стало жестокое убийство. Приятель омича взялся за нож и несколько раз ударил мужчину. Тот скончался на месте.
Подозреваемый омич попросил жильцов дома на Багратиона вызвать скорую помощь, но она не смогла ничем помочь: к моменту приезда медиков омич был уже мертв.
Подозреваемого омича задержали, однако он отрицает свою вину. Проводятся следственные действия, во время которых подозреваемый мужчина будет находиться в СИЗО.