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Хотел помочь, но решил убить. Омича заподозрили в убийстве собутыльника

6 апреля 2023, 08:48
Фото: Город55
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В Омске завели дело после жестокой расправы над мужчиной

Подозреваемый омич отрицает свою вину.

В пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» после того, как на улице Багратиона нашли тело 35-летнего мужчины.

Как выяснили следователи, вместе с приятелем мужчина около 2 часов ночи в среду, 5 апреля, распивал спиртное прямо на улице, и во время застолья ножом порезал руку. Приятель предложил пойти к нему домой и обработать рану, но по дороге что-то пошло не так, и мужчины стали ругаться.

Итогом ссоры, как считают следователи, стало жестокое убийство. Приятель омича взялся за нож и несколько раз ударил мужчину. Тот скончался на месте.

Подозреваемый омич попросил жильцов дома на Багратиона вызвать скорую помощь, но она не смогла ничем помочь: к моменту приезда медиков омич был уже мертв.

Подозреваемого омича задержали, однако он отрицает свою вину. Проводятся следственные действия, во время которых подозреваемый мужчина будет находиться в СИЗО.

Омичку, убившую своего трехмесячного сына, приговорили к 15 годам тюрьмы
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#Ольга Акамова#Убийство#Нож#Зарезал#Уголовное дело#Город#Общество#Новости#Омская область#Омск
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