Хотел помочь, но решил убить. Омича заподозрили в убийстве собутыльника

Как выяснили следователи, вместе с приятелем мужчина около 2 часов ночи в среду, 5 апреля, распивал спиртное прямо на улице, и во время застолья ножом порезал руку. Приятель предложил пойти к нему домой и обработать рану, но по дороге что-то пошло не так, и мужчины стали ругаться.