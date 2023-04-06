ГК "Каркас Монолит": Сделка по обмену жилья в трейд-ин прошла в Нижнем Новгороде

По словам руководителя отдела продаж нижегородского застройщика Киры Прописновой, квартирный трейд-ин год от года набирает актуальность. Применение данного метода дает гражданам возможность сэкономить время на решение вопроса с покупкой нового жилья. Кроме того, трейд-ин представляет собой интересный альтернативный вариант для тех, кто стремится обзавестись собственными квадратными метрами, но не может накопить требуемую сумму на покупку нового жилья. Застройщику подобный способ также гарантирует экономию временных затрат. Он выкупает у владельца недвижимость за семь дней, а после самостоятельно реализует ее на рынке.