ГК "Каркас Монолит": Сделка по обмену жилья в трейд-ин прошла в Нижнем Новгороде

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Более детально с особенностями этого механизма сделок с недвижимостью ознакомились журналисты NewsNN.
Программа трейд-ин изначально появилась в автомобильной отрасли, а позднее распространилась и на рынок недвижимости. Трейд-ин в данном случае представляет собой сделку с застройщиком, при которой деньги от продажи старого жилья перечисляют в счет покупки нового, по необходимости добавляя доплату или средства ипотечного займа. В столице Приволжского федерального округа сделки по схеме трейд-ин уже инициировали разные застройщики, среди которых и ГК «Каркас Монолит». Программу сделок с применением взаимозачета между клиентом и застройщиком реализуют в жилых комплексах «КМ Анкудиновский Парк» и «КМ Ривер Парк».
По словам руководителя отдела продаж нижегородского застройщика Киры Прописновой, квартирный трейд-ин год от года набирает актуальность. Применение данного метода дает гражданам возможность сэкономить время на решение вопроса с покупкой нового жилья. Кроме того, трейд-ин представляет собой интересный альтернативный вариант для тех, кто стремится обзавестись собственными квадратными метрами, но не может накопить требуемую сумму на покупку нового жилья. Застройщику подобный способ также гарантирует экономию временных затрат. Он выкупает у владельца недвижимость за семь дней, а после самостоятельно реализует ее на рынке.
Сегодня схемой трейд-ин могут воспользоваться исключительно собственники квартир в Нижнем Новгороде. Их объекты недвижимости должны находиться в доме высотой не менее четырех этажей. К тому же жилье не должно иметь обременений, быть под залогом или стоить дороже жилплощади в новостройке.
Как заметила вице-президент Нижегородской сертифицированной гильдии риелторов Елена Соловьева, люди не всегда обладают суммами денег, достаточными для покупки нового жилья. В этих условиях им поможет обмен старой квартиры на новую. 31 марта состоялась первая сделка купли-продажи недвижимости по системе трейд-ин. Этой возможностью решила воспользоваться горожанка Марина Степанова. Она обменяла свою однокомнатную квартиру в Советском районе Нижнего Новгорода на двухкомнатную в ЖК «Анкудиновский Парк» с доплатой менее 500 тысяч рублей.
Стоит отметить, что в четвертом квартале 2021 года средняя цена за один квадратный метр жилья в Нижнем Новгороде составляла 116,5 тысячи рублей, а по итогам аналогичного периода прошлого года она достигла 133,6 тысячи рублей. Рост стоимости составил 12,7%. При этом средняя зарплата в регионе меньше, чем ежемесячный платеж по ипотеке на максимальный срок 30 лет по ставке 11,9%.