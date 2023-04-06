Федеральный Минтранс предложил Омску отказаться от взимания денег за самокаты

Напомним: электросамокаты появились в Омске прошлой весной, и компания Whoosh изначально предполагала, что ничего не должна платить городу. Взаимопонимание наступило далеко не сразу. Теперь владелец самокатов обязан и делать платежи, и регистрировать парковки, а электросамокат признан транспортным средством со многими вытекающими: с ограничением скорости, с запретом ездить вдвоем, с возможностью вмешательства со стороны ГИБДД.