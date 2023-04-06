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Федеральный Минтранс предложил Омску отказаться от взимания денег за самокаты

6 апреля 2023, 05:51
Фото: Город55
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Это предложение пока носит рекомендательный характер.

В Омском городском совете сегодня прошло очередное заседание комитета по вопросам экономического развития. Депутаты обсуждали в том числе ситуацию с электросамокатами, которая обрела актуальность благодаря времени года.

Докладчик, первый заместитель директора департамента городской экономической политики Михаил Щелконогов, рассказал, что компания Whoosh уже заявила о своей готовности предложить омичам 1600 самокатов.

— В администрациях округов находятся заявления о 900 парковках, — уточнил чиновник, — утверждены на вчерашний день 397. В администрацию уже поступило гарантийное письмо о стопроцентной оплате после включения парковок в схему.

Напомним: электросамокаты появились в Омске прошлой весной, и компания Whoosh изначально предполагала, что ничего не должна платить городу. Взаимопонимание наступило далеко не сразу. Теперь владелец самокатов обязан и делать платежи, и регистрировать парковки, а электросамокат признан транспортным средством со многими вытекающими: с ограничением скорости, с запретом ездить вдвоем, с возможностью вмешательства со стороны ГИБДД.

В ходе заседания внезапно выяснилось, что за взаимоотношениями Whoosh и мэрии с интересом наблюдают из Москвы.

— В Минтрансе Российской Федерации говорят, что Омск — один из немногих городов, где выбивают деньги из самокатчиков, — рассказал Щелконогов. — Там предлагают пускать их бесплатно.

Это сообщение вызвало бурный протест у главы комитета Алексея Провозина.

— Ну пусть предлагают, — ответил депутат. — А мы — местное самоуправление! Самокатчики эксплуатируют нашу инфраструктуру, которую город содержит. Как это не платить? Вы нам скажите, если эти предложения Минтранса обретут более грозную форму — тогда посмотрим.

Пока, судя по обсуждению, депутаты Городского совета довольны тем, в каком направлении движутся дела. Есть сторонники ужесточения правил, но им объяснили, что администрация должна учитывать позицию всех заинтересованных групп - и пользователей самокатов, и тех горожан, которые только наблюдают за катаниями.

 

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#Николай Эйхвальд#Городской Совет#Самокат#Город#Новости
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