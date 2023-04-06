Депутаты Омского городского совета обсудили молодежную политику и безбарьерную среду

Диалог между депутатами и представителями администрации начался в связи с отчетом вице-мэра Владимира Куприянова о создании доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения. По данным мэрии, в прошлом году на эти цели было выделено почти 28 млн рублей, и в текущем году работа продолжится. Цель администрации — сделать город более удобным и комфортным, имея в виду улицы, остановки, общественный транспорт, социальные учреждения. Однако депутатам явно кажется, что нужно делать больше.