Депутаты Омского городского совета обсудили молодежную политику и безбарьерную среду

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
В Омском городском совете сегодня, 6 апреля, прошло очередное заседание комитета по социальным вопросам. Повестка включала шесть пунктов, докладчиками по большинству из которых были представители городской и окружных администраций.
Первым пунктом был вопрос о награждении почетными грамотами Городского совета. Прозвучали предложения отметить таким образом заслуги преподавателя детской школы искусств №12 Надежды Сербаевой (инициатива мэрии), врачей поликлиники №10 Александра Смотрова и Елены Колокольниковой (инициатива депутата Городского совета Андрея Никитина), медсестер МСЧ №4 Валентины Пономаревой и Айсулу Узбаевой, врача-офтальмолога из той же больницы Натальи Гурковой (инициатива главы комитета по соцвопросам Светланы Студеникиной).
Кроме того, спикер Городского совета Владимир Корбут предложил наградить почетными грамотами трех сотрудников ГУ МЧС по Омской области: фельдшера Оксану Вяткину, подполковников Марию Дрюкову и Константина Сосункевича. Депутаты единогласно одобрили все эти инициативы.
Три пункта повестки из шести были связаны с установкой в Омске новых мемориальных досок с именами погибших во время специальной военной операции: младшего сержанта Тимура Ргебаева, ефрейтора Адилхана Киниспаева и старшего лейтенанта Владимира Шереметова. Все трое были награждены посмертно орденами Мужества. Доски предлагается установить на зданиях медицинского колледжа на улице Некрасова, школы №16 на улице Багратиона и школы №11 на улице Путилова соответственно, где когда-то учились погибшие.
В каждом из трех случаев с инициативой выступила дирекция учебного заведения, которая взяла на себя все расходы, связанные с изготовлением, установкой и содержанием доски. Окружные администрации и топонимическая комиссия одобрили эту идею, и комитет сегодня единогласно проголосовал «за».
Диалог между депутатами и представителями администрации начался в связи с отчетом вице-мэра Владимира Куприянова о создании доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения. По данным мэрии, в прошлом году на эти цели было выделено почти 28 млн рублей, и в текущем году работа продолжится. Цель администрации — сделать город более удобным и комфортным, имея в виду улицы, остановки, общественный транспорт, социальные учреждения. Однако депутатам явно кажется, что нужно делать больше.
— Обеспечение доступности учреждений образования — это очень хорошо, но как идет оборудование прилегающей территории? — спросил депутат Юрий Козловский вице-мэра Инну Елецкую. — Пандус есть, но в ряде случаев до него доехать невозможно…
Елецкая на это ответила, что в текущем году подход к асфальтированию будет более комплексным: школы и детсады будут асфальтировать свои площади, прилегающие тем участкам, которые асфальтирует департамент городского хозяйства. В этом случае удастся обеспечить инвалидам беспроблемный доступ в школы и детские сады.
Депутат Алексей Саяпин выступил с еще одним предложением:
— Я хотел бы, чтобы администрация обратила внимание на наши инициативные проекты, — рассказал он. — Люди будут реализовывать проекты в своих интересах. Может ли администрация обеспечить доступ к этим проектам маломобильным горожанам?
Владимир Куприянов, отвечая на этот вопрос, объяснил, что критерии для инициативных проектов еще не устоялись окончательно. Предложение Саяпина, по словам вице-мэра, может лечь в основу одного из важных критериев, который, правда, станет актуальным не раньше 2024 года.
Еще одной важной темой заседания стал отчет главы департамента культуры городской администрации Дмитрия Здановича о работе с молодежью. Чиновник рассказал о реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей» (в текущем году планируется выплата 8 семьям в общей сложности 16 млн рублей), об организации конкурса грантов, о внедрении проектной деятельности на базе всех городских клубов для детей и молодежи.
В начале года администрация провела конкурс по отбору лидеров молодежной среды «Амбассадор_автор перемен». Услышав это название, глава комитета Светлана Студеникина сочла нужным поправить докладчика.
— Все знают, что у нас принят закон о русском языке, — констатировала Студеникина. — Поэтому очень хочется уйти от «амбассадоров», «грантов» и так далее. Ведь у нас в русском языке много слов, которые милы и сердцу, и душе…
Инна Елецкая (куратор всего социального блока в мэрии) согласилась с депутатом.
— Но «амбассадор» — это ключевое слово в концепции, — ответила она.
В итоге участники диалога признали, что стоит переходить к русским словам, но в этом переходе должны участвовать в том числе и власти федерального уровня, спускающие в регионы и муниципалитеты определенные программы.
Напомним, что на комитетах депутаты обсуждают вопрос и выносят его на совет со своими рекомендациями. Окончательное решение по грамотам и мемориальным доскам будет принято на апрельском заседании.