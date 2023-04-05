Жителей села в Белгородской области эвакуировали на броневиках из-за обстрела

Posted Сегодня, 19:14
Published Сегодня, 19:14
Modified Сегодня, 19:16
Updated Сегодня, 19:16
Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что населенный пункт был подвергнут минометному обстрелу 4 апреля, когда два взрывных устройства были сброшены с беспилотника. Администрация сельского поселения быстро вывезла жителей домов на обстреливаемых улицах на безопасное расстояние на броневиках. Об этом пишет Общественная служба новостей.
Никто не пострадал в результате обстрела, однако три частных домовладения были повреждены осколками снарядов, и три автомобиля получили повреждения. Следственные и оперативные службы продолжают работу на территории.