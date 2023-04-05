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Жителей села в Белгородской области эвакуировали на броневиках из-за обстрела

5 апреля 2023, 19:14
Жители Новой Таволжанки, населенного пункта в Щебекинском районе Белгородской области, были эвакуированы на бронированных машинах после обстрела со стороны Украины.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что населенный пункт был подвергнут минометному обстрелу 4 апреля, когда два взрывных устройства были сброшены с беспилотника. Администрация сельского поселения быстро вывезла жителей домов на обстреливаемых улицах на безопасное расстояние на броневиках. Об этом пишет Общественная служба новостей.

Никто не пострадал в результате обстрела, однако три частных домовладения были повреждены осколками снарядов, и три автомобиля получили повреждения. Следственные и оперативные службы продолжают работу на территории.

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