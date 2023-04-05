За первый квартал сибиряки списали более 1,4 миллиарда бонусов СберСпасибо

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Сибиряки потратили больше всего бонусов в категории «Маркетплейсы и универсамы» — сумма списания превысила 217 миллионов бонусов СберСпасибо. Также были популярны и другие категории покупок. Например, омичи чаще всего тратили их на оплату АЗС, списав с начала года на оплату топлива более 34 млн бонусов, новосибирцы — на продукты, а жители Кузбасса, Томской области, Республик Алтай и Хакасия — на одежду и обувь.
Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:
«СберСпасибо сегодня — программа лояльности, которая дает нашим клиентам привилегии в получении выгоды и, что намного важнее, возможность экономить. Например, один из наших клиентов в первом квартале единовременно списал в СберМегаМаркете более 270 тысяч накопленных бонусов, не потратив на свои покупки средства со своего счета. Клиенты Сбера могут таким способом оплачивать покупки, коммунальные услуги, конвертировать в рубли — мы регулярно работаем над специальными предложениями и возможностями, увеличивая перечень компаний-партнеров».
Ознакомиться со всеми возможностями бонусной программы, узнать свой уровень привилегий и перечень компаний-партнеров можно на официальном сайте.
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