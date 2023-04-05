За первый квартал сибиряки списали более 1,4 миллиарда бонусов СберСпасибо

Сибиряки потратили больше всего бонусов в категории «Маркетплейсы и универсамы» — сумма списания превысила 217 миллионов бонусов СберСпасибо. Также были популярны и другие категории покупок. Например, омичи чаще всего тратили их на оплату АЗС, списав с начала года на оплату топлива более 34 млн бонусов, новосибирцы — на продукты, а жители Кузбасса, Томской области, Республик Алтай и Хакасия — на одежду и обувь.