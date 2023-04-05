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В Перми ПЗСП и ПТЖБ могут заплатить миллионный штраф за завышенные цены на газобетон

5 апреля 2023, 12:43
Фото: пресс-служба ПЗСП
Производителям стройматериалов АО «Специализированный застройщик ПЗСП» и АО «Пермтрансжелезобетон» грозят значительные штрафы. По итогам проверки Пермского УФАС с них могут взыскать до 1 млн рублей за нарушение антимонопольного законодательства.

В ходе проверки было установлено, что компании занимают доминирующее положение на рынке первичной оптовой реализации газобетонных блоков в Пермском крае. После изучения динамики цен на данный вид стройматериалов выяснилось, что АО «СЗ ПЗСП» и АО «ПТЖБ» с конца 2021 года по июнь 2022 года необоснованно увеличили прайсовую отпускную цену газобетонных блоков почти в два раза: с 4320 до 8460 рублей за кубический метр и с 4100 до 8500 руб. соответственно. Компании  аргументировали увеличение стоимости блоков ростом производственных затрат. Однако проверка не подтвердила данную информацию, пишет Properm.ru.

Согласно действующему в РФ законодательству, доминирующим на рынке компаниям запрещено ущемлять интересы потребителей. Это касается установки и удержания монопольных цен на товары.

Пресс-служба Пермского УФАС сообщила, что компаниям будет выдано соответствующее предписание. Также сообщается, что в период рассмотрения антимонопольных дел компании уменьшили стоимость газобетонных блоков. Если весной 2021 года прайсовая цена достигала 8500 рублей за куб, то осенью 2022 года она была снижена до 4400 рублей.

В ПТЖБ рассказали, что решение УФАС будет обжаловано в соответствии с действующими законодательными нормами. При этом вопрос оспаривания административного дела будет рассматриваться уже после его возбуждения. В ПЗСП ситуацию так и не прокомментировали.

 

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