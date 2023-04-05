В Перми ПЗСП и ПТЖБ могут заплатить миллионный штраф за завышенные цены на газобетон

В ходе проверки было установлено, что компании занимают доминирующее положение на рынке первичной оптовой реализации газобетонных блоков в Пермском крае. После изучения динамики цен на данный вид стройматериалов выяснилось, что АО «СЗ ПЗСП» и АО «ПТЖБ» с конца 2021 года по июнь 2022 года необоснованно увеличили прайсовую отпускную цену газобетонных блоков почти в два раза: с 4320 до 8460 рублей за кубический метр и с 4100 до 8500 руб. соответственно. Компании аргументировали увеличение стоимости блоков ростом производственных затрат. Однако проверка не подтвердила данную информацию, пишет Properm.ru.