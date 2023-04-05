В омской Тепловой компании произошли кадровые перестановки

Как рассказал руководитель предприятия Владимир Дмитриев, оба сотрудника имеют богатый практический опыт. Конечно, чтобы теплоэнергетический округ работал исправно, если это окажется необходимым, новоиспеченным начальнику ЛТО и главному инженеру будут помогать.