В омской Тепловой компании произошли кадровые перестановки

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Руководство Ленинского теплоэнергетического округа уже работает в новом составе. Так, со вчерашнего дня, 4 апреля, начальником ЛТО стал Виктор Столяров, а кресло главного инженера теперь занимает Николай Нопин.
Как рассказал руководитель предприятия Владимир Дмитриев, оба сотрудника имеют богатый практический опыт. Конечно, чтобы теплоэнергетический округ работал исправно, если это окажется необходимым, новоиспеченным начальнику ЛТО и главному инженеру будут помогать.
«Все задачи и на предстоящую летнюю ремонтную кампанию, и на последующие периоды будут выполнены», — с уверенностью добавил глава компании.
В 2023 году работники предприятия намерены выполнить планы по ремонту и реконструкции тепловых сетей, увеличить мощность для подключения новых потребителей и обновить производственный автопарк.
На подъем материально-технической базы компания заложила на 2023 год порядка 40 млн рублей. Средства пойдут на покупку автокрана, эскалаторов, тракторов и другой спецтехники, необходимой для нормальной работы предприятия.