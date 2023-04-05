В Омской области одобрили проект строительства проблемной школы в Горьковском

Проект уже получил положительное заключение от АО «Государственная экспертиза Омской области». Отметим, что в качестве застройщика указано БУ Омской области «Омскоблстройзаказчик». В феврале 2023 года руководителем бюджетного учреждения стал Дмитрий Пшеничников. Ранее он был главным инженером регионального фонда капитального ремонта, а также руководителем службы строительства Омского аэропорта. На новой должности он ответственен в том числе за выстраивание отношений с подрядчиками, срывающими сроки выполнения нацпроектов.