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В Омской области одобрили проект строительства проблемной школы в Горьковском

5 апреля 2023, 05:27
Фото: 1MI
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Проектная документация уже получила положительное заключение.

В Омске подготовили проект строительства школы в районном поселке Горьковское. Новое учебное заведение будет располагаться на улице Ленина.

Городу55 стало известно, что подготовкой проектной документации занималось ООО «Проектный институт „Горпроект“. Компанию зарегистрировали в Омске еще в 2010 году. С 2019 года ее гендиректором является Андрей Бобровников.

Проект уже получил положительное заключение от АО «Государственная экспертиза Омской области». Отметим, что в качестве застройщика указано БУ Омской области «Омскоблстройзаказчик». В феврале 2023 года руководителем бюджетного учреждения стал Дмитрий Пшеничников. Ранее он был главным инженером регионального фонда капитального ремонта, а также руководителем службы строительства Омского аэропорта. На новой должности он ответственен в том числе за выстраивание отношений с подрядчиками, срывающими сроки выполнения нацпроектов.

Напомним, что строительство школы в Горьковском стартовало еще в декабре 2020 года, а в марте 2021-го решили возводить и физкультурно-оздоровительный корпус рядом с учебным заведением. Подрядчиком объекта в рамках нацпроекта выступает «СПК „Сибцентрострой“ Сафаряна.

К настоящему моменту строительство задержали уже на 1,3 года. За этого время объект подорожал уже на 188,5 миллионов рублей.

Кстати, в феврале обвинили в халатности экс-министра строительства Омской области Владимира Сычева. Его обвиняют в срыве сроков подготовки проектной документации, строительства и сдачи в эксплуатацию 4 школ (в том числе и в Горьковском) и 3 детских садов.

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#Юлия Истомина#Строительство#Строительство школы#Проект#Нацпроект#Общество#Новости#Омская область#Омск
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