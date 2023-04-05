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В Омской области назначили нового главу антикоррупционного управления

5 апреля 2023, 11:42
Фото: 1MI
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Это первое назначение при врио губернатора Виталии Хоценко.

В Омской области назначили нового начальника антикоррупционного управления. Соответствующее распоряжение от 3 апреля, подписанное врио губернатора Омской области Виталием Хоценко, опубликовали на портале правовой информации.

«Назначить Ратушного Николая Николаевича начальником управления Губернатора Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений Омской области 3 апреля 2023 года на срок полномочий временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области», — говорится в документе.

Ранее Ратушный занимал должность начальника сектора соблюдения запретов, ограничений, требований, установленных в целях противодействия коррупции.

С апреля 2021 года антикоррупционное управление возглавляла Елена Клышникова. На этот пост ее назначил экс-губернатор Омской области Александр Бурков.

 

В Омске назначили главу антикоррупционного управления при губернаторе
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#Евгений Игишев#Виталий Хоценко#Коррупция#Назначение#Общество#Политика#Омская область
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