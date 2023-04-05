В Омской области назначили нового главу антикоррупционного управления

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
В Омской области назначили нового начальника антикоррупционного управления. Соответствующее распоряжение от 3 апреля, подписанное врио губернатора Омской области Виталием Хоценко, опубликовали на портале правовой информации.
«Назначить Ратушного Николая Николаевича начальником управления Губернатора Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений Омской области 3 апреля 2023 года на срок полномочий временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области», — говорится в документе.
Ранее Ратушный занимал должность начальника сектора соблюдения запретов, ограничений, требований, установленных в целях противодействия коррупции.
С апреля 2021 года антикоррупционное управление возглавляла Елена Клышникова. На этот пост ее назначил экс-губернатор Омской области Александр Бурков.