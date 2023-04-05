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В омском Минобре назвали количество бюджетных мест в вузах в новом учебном году

5 апреля 2023, 13:36
Фото: Город55
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В Международном пресс-центре МКР-Медиа прошла онлайн-встреча с родителями будущих абитуриентов.

В новом учебном году в Омской области более 6,5 тысяч человек смогут бесплатно поступить на очную форму обучения (бакалавриат или специалитет). Об этом рассказала заместитель министра образования Омской области Елена Корчагина.

В этом году выделили 4979 бюджетных мест на бакалавриат и 1546 мест на специалитет. Вдобавок в магистратуру за счет государства сможет поступить 1443 выпускника. А около 2000 человек смогут бесплатно учиться на «заочке».

Количество бюджетных мест на бакалавриат и специалитет в вузах:

  1. ОмГТУ — 2020;
  2. ОмГАУ — 726;
  3. ОмГПУ — 711;
  4. ОмГУ им. Достоевского — 710;
  5. ОмГУПС — 708;
  6. СибАДИ — 645;
  7. ОмГМУ — 375;
  8. СибГУФК — 285;
  9. ОИВТ (институт водного транспорта) — 140;
  10. Тарский филиал педагогического университета — 93;
  11. СКИТУ (казачий институт технологий и управления) — 53;
  12. Омский филиал финансового университета при правительстве РФ — 30;
  13. Тарский филиал ОмГАУ — 26.

Отметим, что около 10% мест отойдут инвалидам и детям участников СВО.

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#Ксения Карагодина#Поступление в вуз#Вузы#Поступление на бюджет#Общество#Город#Происшествия#Студенты#Новости#Омск#Омская область
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