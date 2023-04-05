Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
В новом учебном году в Омской области более 6,5 тысяч человек смогут бесплатно поступить на очную форму обучения (бакалавриат или специалитет). Об этом рассказала заместитель министра образования Омской области Елена Корчагина.
В этом году выделили 4979 бюджетных мест на бакалавриат и 1546 мест на специалитет. Вдобавок в магистратуру за счет государства сможет поступить 1443 выпускника. А около 2000 человек смогут бесплатно учиться на «заочке».
Количество бюджетных мест на бакалавриат и специалитет в вузах:
Отметим, что около 10% мест отойдут инвалидам и детям участников СВО.