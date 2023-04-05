В Омске завели дело из-за медленного расселения дома в Авиагородке

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Published Сегодня, 08:48
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СУ СК РФ по Омской области сообщает, что по сообщению из СМИ возбуждено уголовное дело по факту непринятия мер к расселению двух аварийных домов в Кировском округе, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
Дело в том, что в поселке Авиагородок сразу в 2-х жилых домах разрушаются фасады. Несмотря на существующую угрозу жизни и здоровью в администрации города не приняли меры к расселению омичей из аварийного жилья.
«В ходе следствия будут выяснены все обстоятельства и причины данной ситуации, а также установлены виновные лица. Расследование продолжается», — уточнили в следственном комитете.
Напомним, 3 апреля прокурор Кировского округа обратился к мэрии через суд, чтобы добиться немедленного расселения жильцов двухэтажного дома по улице Авиагородок, 24. Пока исковое заявление на рассмотрении. Отметим, что обрушение может произойти в любой момент.