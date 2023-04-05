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В Омске завели дело из-за медленного расселения дома в Авиагородке

5 апреля 2023, 08:48
Фото: Город55
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В Кировском округе сразу 2 дома находятся в аварийном состоянии.

СУ СК РФ по Омской области сообщает, что по сообщению из СМИ возбуждено уголовное дело по факту непринятия мер к расселению двух аварийных домов в Кировском округе, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Дело в том, что в поселке Авиагородок сразу в 2-х жилых домах разрушаются фасады. Несмотря на существующую угрозу жизни и здоровью в администрации города не приняли меры к расселению омичей из аварийного жилья.

«В ходе следствия будут выяснены все обстоятельства и причины данной ситуации, а также установлены виновные лица. Расследование продолжается», — уточнили в следственном комитете.

Напомним, 3 апреля прокурор Кировского округа обратился к мэрии через суд, чтобы добиться немедленного расселения жильцов двухэтажного дома по улице Авиагородок, 24. Пока исковое заявление на рассмотрении. Отметим, что обрушение может произойти в любой момент.

Прокуратура потребовала немедленно расселить жильцов аварийной двухэтажки
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#Ксения Карагодина#СК России#Аварийное жилье#Расселение#Халатность#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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