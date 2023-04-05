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Published Сегодня, 11:06

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Updated Сегодня, 11:08

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В Омске за три месяца в полтора раза взлетел спрос на новостройки

5 апреля 2023, 11:06
Фото: 1MI
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Стоимость квадратного метра за год увеличилась при этом на 23%.

За первый квартал 2023 года в Омске спрос на новостройки вырос на 50,8%. Статистику приводят аналитики сервиса «Авито Недвижимость». В целом по стране спрос на квартиры в новых домах вырос на 4,8%. Снижение наблюдалось лишь в нескольких городах.

Омичи на 19,3% чаще стали интересоваться квартирами со свободной планировкой, на 12% — многокомнатными квартирами, на 6,2% — «двушками», на 4,7% — «однушками», на 3,7% — «трешками» и на 0,3% — студиями. Предложение на рынке новостроек в городе выросло в 4 раза (413,9%) по сравнению с первым кварталом прошлого года, а в среднем по России на 49,9%.

Стоимость квадратного метра в новостройках по России за год выросла на 5,3%, а в Омске — на 22,9%.

Ранее Город55 сообщал, что рынок первичной недвижимости в регионе рос быстрее, чем где-либо по стране. Стоимость квартир в омских новостройках с февраля 2022 года по февраль 2023 года выросла на 63,9%.

Цены на квартиры в новостройках в Омске за год взлетели на 64%
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#Евгений Игишев#Недвижимость#Новостройка#Новостройки#Риелтор#Авито#Спрос#Квартиры#Экономика#Общество#Омск
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