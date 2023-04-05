В Омске у собственников изымают комнаты в аварийной трехэтажке на Молодогвардейской

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 07:01
В трехэтажном доме на улице Молодогвардейская, 39 у собственников решили изъять несколько комнат. В опубликованном постановлении городской администрации говорится об изъятии ¼ доли жилого помещения. Речь идет о комнатах 61, 62, 63 и 64, расположенных в секции 12.
Отметим, что трехэтажка в Ленинском округе, которую построили еще в 1959 году, относится к аварийному жилью. А теперь земельный участок с кадастровым номером 55:36:170104:3205, где и находится многоэтажный дом, изымают для муниципальных нужд.
На участке площадью 1856 квадратных метров разрешается многоэтажная жилая застройка, а также размещение объектов жилой застройки. Контролировать исполнение этого постановления обязали директора депстроя Михаила Веселева.
Кстати, в Омске в последнее время каждый день появляются новости об аварийном жилье. О 10 домах, которые требуют срочного расселения, сообщил прокурор Омской области Алексей Афанасьев. Уже в понедельник, 3 апреля, в ведомстве поделились кадрами, в каком ужасающем состоянии сейчас находится двухэтажный жилой дом по улице Авиагородок, 24. В ходе проверки обнаружили, что рухнуть этот дом может в любой момент, однако администрация Омска не предпринимает никаких мер для предотвращения этой ситуации.