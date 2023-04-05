Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:59

Published Сегодня, 06:59

Modified Сегодня, 07:01

Updated Сегодня, 07:01

Изображение материала

В Омске у собственников изымают комнаты в аварийной трехэтажке на Молодогвардейской

5 апреля 2023, 06:59
Фото: 1MI
Иллюстрация
Кирпичный дом по соседству со сквером Железнодорожников построили еще в 1959 году.

В трехэтажном доме на улице Молодогвардейская, 39 у собственников решили изъять несколько комнат. В опубликованном постановлении городской администрации говорится об изъятии ¼ доли жилого помещения. Речь идет о комнатах 61, 62, 63 и 64, расположенных в секции 12.

Отметим, что трехэтажка в Ленинском округе, которую построили еще в 1959 году, относится к аварийному жилью. А теперь земельный участок с кадастровым номером 55:36:170104:3205, где и находится многоэтажный дом, изымают для муниципальных нужд.

На участке площадью 1856 квадратных метров разрешается многоэтажная жилая застройка, а также размещение объектов жилой застройки. Контролировать исполнение этого постановления обязали директора депстроя Михаила Веселева.

Кстати, в Омске в последнее время каждый день появляются новости об аварийном жилье. О 10 домах, которые требуют срочного расселения, сообщил прокурор Омской области Алексей Афанасьев. Уже в понедельник, 3 апреля, в ведомстве поделились кадрами, в каком ужасающем состоянии сейчас находится двухэтажный жилой дом по улице Авиагородок, 24. В ходе проверки обнаружили, что рухнуть этот дом может в любой момент, однако администрация Омска не предпринимает никаких мер для предотвращения этой ситуации.

Омская прокуратура требует расселить жильцов аварийных домов в Павлоградском районе
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Аварийное жилье#Аварийный дом#Изъятие#Собственники#Департамент строительства#Земельный участок#Администрация#Город#Новости#Омск#Михаил Веселев
Подпишитесь
Паводок-2023. Где, что и когда затопит в Омской области
Сегодня, 08:13
«Семья у него хорошая». Омский митрополит Владимир оценил врио губернатора Хоценко
Сегодня, 05:15
В Омске к Первомаю собираются запустить городские фонтаны
Сегодня, 08:12
Владельцы Омской области. Братья Сутягинские, или «Титан» на глиняных ногах
Вчера, 10:00
В Омской области одобрили проект строительства проблемной школы в Горьковском
Сегодня, 05:27
Три миллиона за 10 минут. В Омске определились с местами проведения салюта на 9 мая
Сегодня, 03:52