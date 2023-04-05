В Омске у собственников изымают комнаты в аварийной трехэтажке на Молодогвардейской

Кстати, в Омске в последнее время каждый день появляются новости об аварийном жилье. О 10 домах, которые требуют срочного расселения, сообщил прокурор Омской области Алексей Афанасьев. Уже в понедельник, 3 апреля, в ведомстве поделились кадрами, в каком ужасающем состоянии сейчас находится двухэтажный жилой дом по улице Авиагородок, 24. В ходе проверки обнаружили, что рухнуть этот дом может в любой момент, однако администрация Омска не предпринимает никаких мер для предотвращения этой ситуации.