В Новом Уренгое выходили младенца весом меньше 1 килограмма

Posted Сегодня, 18:55
Published Сегодня, 18:55
Modified Сегодня, 18:59
Updated Сегодня, 18:59
Ребенок родился преждевременно: на 31-й неделе беременности. Об этом сообщает Общественная служба новостей со ссылкой на «Север-Пресс».
Роженица была доставлена в перинатальный центр Нового Уренгоя рейсом санавиации из поселка Тазовский. Медицинский персонал тщательно ухаживал за малышом, учил его дышать и есть, укреплял иммунитет.
После полуторамесячного лечения младенец уже весит 2 кг и находится в стабильном состоянии.