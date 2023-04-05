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В Новом Уренгое выходили младенца весом меньше 1 килограмма

5 апреля 2023, 18:55
В городе Новый Уренгой, расположенном в Ямало-Ненецком автономном округе, новорожденный младенец с весом менее 1 кг выжил благодаря профессионализму врачей.

Ребенок родился преждевременно: на 31-й неделе беременности. Об этом сообщает Общественная служба новостей со ссылкой на «Север-Пресс».

Роженица была доставлена в перинатальный центр Нового Уренгоя рейсом санавиации из поселка Тазовский. Медицинский персонал тщательно ухаживал за малышом, учил его дышать и есть, укреплял иммунитет.

После полуторамесячного лечения младенец уже весит 2 кг и находится в стабильном состоянии. 

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