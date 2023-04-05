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Published Сегодня, 19:11

Modified Сегодня, 19:13

Updated Сегодня, 19:13

В Дубне трёхлетняя девочка погибла, обварившись кипятком в ванне

5 апреля 2023, 19:11
Трагическое происшествие произошло в подмосковном городе Дубна: трёхлетняя девочка погибла, обварившись кипятком в ванне, пока её мать была в магазине.

Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на Telegram-канала SHOT. Отмечается, что ребенок самостоятельно открыл воду и упал в кипяток, а четырехлетний брат не смог помочь сестре выбраться.

Когда мать вернулась домой, она обнаружила дочь без сознания. Она сразу вызвала скорую помощь, но врачам не удалось спасти ребёнку жизнь.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства и причины этой трагедии.

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