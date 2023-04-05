В Белоруссии разместят тактическое ядерное оружие

Дзермант подчеркнул, что принятое решение является актом агрессии, а, скорее, средством защиты и снижения риска ядерной войны. Белорусы понимают, что они уже являются потенциальной мишенью, и размещение ТЯО поможет им обеспечить безопасность и защитить себя от возможных атак.