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Posted Сегодня, 18:02

Published Сегодня, 18:02

Modified Сегодня, 18:05

Updated Сегодня, 18:05

В Белоруссии разместят тактическое ядерное оружие

5 апреля 2023, 18:02
Белоруссия и Россия договорились о размещении тактического ядерного оружия (ТЯО) на белорусской территории, чтобы обеспечить безопасность страны от возможной угрозы со стороны Польши, заявил директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант.

В интервью  Pravda.RU от отметил, что размещение ТЯО поможет сдерживать потенциальных агрессоров. Это поможет защитить Белоруссию от возможного нападения.

Дзермант подчеркнул, что принятое решение является актом агрессии, а, скорее, средством защиты и снижения риска ядерной войны. Белорусы понимают, что они уже являются потенциальной мишенью, и размещение ТЯО поможет им обеспечить безопасность и защитить себя от возможных атак.

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