Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:05
Updated Сегодня, 18:05
В интервью Pravda.RU от отметил, что размещение ТЯО поможет сдерживать потенциальных агрессоров. Это поможет защитить Белоруссию от возможного нападения.
Дзермант подчеркнул, что принятое решение является актом агрессии, а, скорее, средством защиты и снижения риска ядерной войны. Белорусы понимают, что они уже являются потенциальной мишенью, и размещение ТЯО поможет им обеспечить безопасность и защитить себя от возможных атак.