«Семья у него хорошая». Омский митрополит Владимир оценил врио губернатора Хоценко

Митрополит Омский и Таврический Владимир познакомится с временным руководителем после Пасхи. Но о своем первом впечатлении о Хоценко он уже рассказал в эфире программы «Благовест. Слово пастыря». Простота врио губернатора зацепила митрополита, а также внушительное количество человек в его семействе.