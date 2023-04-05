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«Семья у него хорошая». Омский митрополит Владимир оценил врио губернатора Хоценко

5 апреля 2023, 05:15
Фото: Город55
Пока митрополит мог прокомментировать только выступление временного руководителя и состав его семьи.

Митрополит Омский и Таврический Владимир познакомится с временным руководителем после Пасхи. Но о своем первом впечатлении о Хоценко он уже рассказал в эфире программы «Благовест. Слово пастыря». Простота врио губернатора зацепила митрополита, а также внушительное количество человек в его семействе.

«Понравилось, как он выступал. Простой, открытый. Семья у него хорошая, шестеро детей», — заявил он.

Сам Хоценко пока никак не комментировал отношения с омским митрополитом. Бывший же губернатор Александр Бурков ранее подписывал с духовенством план по духовно-нравственному развитию омичей.

Напомним, что Виталий Хоценко заступил на пост временно исполняющего обязанности главы региона совсем недавно, 29 марта. Официальное представление состоялось 31 числа.

Кстати, 83-летний митрополит Омский и Таврический Владимир входит в наш топ влиятельных людей региона. За последние два года его позиция в рейтинге не изменилась. Список за 2022 год находится здесь.

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#Алина Ясинская#Митрополит Владимир#Врио губернатора Омской области#Общество#Новости#Омск#Виталий Хоценко
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