РЭО предлагает организовать сбор блистерной упаковки в больницах и аптеках

«Многокомпонентную упаковку готовы перерабатывать предприятия в рамках экопромышленных парков, которые строятся в России при поддержке РЭО. Всего таких парков будет восемь», — сообщил Буцаев. По его словам, в последние четыре года для нужд отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами открыто 211 предприятий. К 2030 году ожидается запуск или обновление 868 заводов. Тем не менее проблема состоит еще и в том, что граждане редко сдают блистерную упаковку от лекарств на переработку. Поэтому важно понимать необходимость организации централизованной системы сбора и активизации просветительской работы по этой теме, подытожил Буцаев.