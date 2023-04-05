РЭО предлагает организовать сбор блистерной упаковки в больницах и аптеках

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Блистерная упаковка из спрессованных или спаянных полимеров (ПВХ) и алюминия является бытовым отходом и тоннами попадает на полигоны вместе с другим бытовым мусором или сливается в канализацию. Она принадлежит к категории многокомпонентной, или комбинированной, упаковки, которая в природных условиях разлагается в течение 200 лет, выделяя опасные токсины. В отрасли такую переработку характеризуют как сложную, поскольку обращение с ней требует особого оборудования и технологий. Тем не менее в России мощности для этого имеются, и они активно развиваются, рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.
«Многокомпонентную упаковку готовы перерабатывать предприятия в рамках экопромышленных парков, которые строятся в России при поддержке РЭО. Всего таких парков будет восемь», — сообщил Буцаев. По его словам, в последние четыре года для нужд отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами открыто 211 предприятий. К 2030 году ожидается запуск или обновление 868 заводов. Тем не менее проблема состоит еще и в том, что граждане редко сдают блистерную упаковку от лекарств на переработку. Поэтому важно понимать необходимость организации централизованной системы сбора и активизации просветительской работы по этой теме, подытожил Буцаев.
Он также отметил, что неразложившиеся элементы лекарственных формул и их упаковки имеют потенциальную токсикологическую опасность для окружающей среды, здоровья людей и животных, если попадают в почву, грунтовые воды, водоемы, а позже — в систему водопровода. Национальная экологическая компания уже начала принимать на переработку многокомпонентную упаковку, с разделением пластика и алюминия посредством электростатики. Напомним: практически все лекарственные средства в России принимают на переработку, независимо от упаковки.