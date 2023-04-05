Приходится ходить за водой к колодцу. Жители Омской области опять остались без воды

СУ СК РФ по Омской области сообщает, что началась проверку по факту отсутствия водоснабжения в нескольких селах Русско-Полянского района.



Дело в том, что вода в центральном водопроводе перемерзла и местные власти решены технической возможности, чтобы ее отогреть. Из-з этого жителям сел Новосанжаровка, Сибирское, Целинное и Хлебодаровка приходится обходиться без воды уже более двух недель. В одном из сел многодетной матери и ее супругу инвалиду по зрению, как и другим жителям, приходится ходить за водой к колодцу.