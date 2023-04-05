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Приходится ходить за водой к колодцу. Жители Омской области опять остались без воды

5 апреля 2023, 11:08
Фото: Город55
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Жители омских сел на две недели остались без воды

Без воды остались 4 села Русско-Полянского района.

СУ СК РФ по Омской области сообщает, что началась проверку по факту отсутствия водоснабжения в нескольких селах Русско-Полянского района.

Дело в том, что вода в центральном водопроводе перемерзла и местные власти решены технической возможности, чтобы ее отогреть. Из-з этого жителям сел Новосанжаровка, Сибирское, Целинное и Хлебодаровка приходится обходиться без воды уже более двух недель. В одном из сел многодетной матери и ее супругу инвалиду по зрению, как и другим жителям, приходится ходить за водой к колодцу.

В ходе проверки выяснят все обстоятельства и причины произошедшей ситуации. Также действиям ответственных лиц будет дана правовая оценка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

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#Ксения Карагодина#Водоснабжение#СК России#Водопровод#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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