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Published Сегодня, 17:43

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Перитонит у кошек: причины, симптомы и лечение

5 апреля 2023, 17:43
О причинах, типах, симптомах и лечении перитонита у кошек рассказал председатель центрального совета Всероссийского общественного движения "Волонтёры Экологи" Адам Калиматов.

Перитонит – одно из распространенных заболеваний, которое может возникнуть у кошек и вызвать серьезные осложнения. Это воспалительное заболевание характеризуется поражением брюшной полости, внутренних органов и тканей животного. Признаки заболевания не всегда явны, но если болезнь не диагностируется и не лечится вовремя, она может привести к гибели питомца. Об этом пишет Pravda.RU

Перитонит может возникнуть у кошек из-за иммунодефицитных состояний, ослабленного организма после болезней, стресса и других воздействий, а также инфекций.

Заболевание может быть двух типов – сухим и экссудативным. Сухой перитонит характеризуется образованием рубцовых тканей из-за проникновения крови и других жидкостей в брюшную полость. В случае экссудативного перитонита в брюшную полость начинает проникать экссудат, вызывающий воспаление и нарушение работы внутренних органов.

Симптомы перитонита у кошек могут быть разнообразными, но всегда включают повышенную температуру тела, потерю аппетита и веса, рвоту, диарею, снижение активности и интереса к окружающей среде, болезненность в области живота и увеличение его размеров.

Для диагностики перитонита необходимо обратиться к врачу-ветеринару, который проведет комплексное обследование, включающее анализ крови, ультразвук, биопсию и другие методы. Лечение перитонита должно быть назначено индивидуально для каждого животного в зависимости от степени развития болезни, ее характеристик.

Лучшая профилактика перитонита — соблюдение правил личной гигиены животного и регулярная уборка помещений.

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