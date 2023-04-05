Перитонит у кошек: причины, симптомы и лечение

Перитонит – одно из распространенных заболеваний, которое может возникнуть у кошек и вызвать серьезные осложнения. Это воспалительное заболевание характеризуется поражением брюшной полости, внутренних органов и тканей животного. Признаки заболевания не всегда явны, но если болезнь не диагностируется и не лечится вовремя, она может привести к гибели питомца. Об этом пишет Pravda.RU