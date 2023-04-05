Перитонит у кошек: причины, симптомы и лечение

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:50
Updated Сегодня, 17:50
Перитонит – одно из распространенных заболеваний, которое может возникнуть у кошек и вызвать серьезные осложнения. Это воспалительное заболевание характеризуется поражением брюшной полости, внутренних органов и тканей животного. Признаки заболевания не всегда явны, но если болезнь не диагностируется и не лечится вовремя, она может привести к гибели питомца. Об этом пишет Pravda.RU
Перитонит может возникнуть у кошек из-за иммунодефицитных состояний, ослабленного организма после болезней, стресса и других воздействий, а также инфекций.
Заболевание может быть двух типов – сухим и экссудативным. Сухой перитонит характеризуется образованием рубцовых тканей из-за проникновения крови и других жидкостей в брюшную полость. В случае экссудативного перитонита в брюшную полость начинает проникать экссудат, вызывающий воспаление и нарушение работы внутренних органов.
Симптомы перитонита у кошек могут быть разнообразными, но всегда включают повышенную температуру тела, потерю аппетита и веса, рвоту, диарею, снижение активности и интереса к окружающей среде, болезненность в области живота и увеличение его размеров.
Для диагностики перитонита необходимо обратиться к врачу-ветеринару, который проведет комплексное обследование, включающее анализ крови, ультразвук, биопсию и другие методы. Лечение перитонита должно быть назначено индивидуально для каждого животного в зависимости от степени развития болезни, ее характеристик.
Лучшая профилактика перитонита — соблюдение правил личной гигиены животного и регулярная уборка помещений.