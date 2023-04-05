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Posted Сегодня, 19:07

Published Сегодня, 19:07

Modified Сегодня, 19:10

Updated Сегодня, 19:10

Педиатр рассказал, какие супы лучше давать детям

5 апреля 2023, 19:07
Исмаил Османов, главный педиатр столичного департамента здравоохранения, объяснил, почему детям необходимо есть суп и какой лучше выбрать.

Даже если в семье не готовят первые блюда, детям младшего возраста необходимо есть их 2-3 раза в неделю для формирования здорового пищевого поведения, подчеркнул специалист. Кроме того, суп является источником клетчатки, белков, жиров и сложных углеводов, которые необходимы для растущего организма. Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на РИА Новости.

Дети могут есть любые супы, например, щи, борщ и различные супы на мясном, курином и рыбном бульонах, а также молочные и вегетарианские супы. Однако следует избегать жирных и острых супов, а также супов, сваренных на крепких костных бульонах. Также лучше не использовать в детском питании мясо гусей и уток, рассказал Османов. Он также отметил, что добавление сухариков в супы повышает энергетическую ценность блюда.

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