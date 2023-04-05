Педиатр рассказал, какие супы лучше давать детям

Дети могут есть любые супы, например, щи, борщ и различные супы на мясном, курином и рыбном бульонах, а также молочные и вегетарианские супы. Однако следует избегать жирных и острых супов, а также супов, сваренных на крепких костных бульонах. Также лучше не использовать в детском питании мясо гусей и уток, рассказал Османов. Он также отметил, что добавление сухариков в супы повышает энергетическую ценность блюда.