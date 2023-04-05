Педиатр рассказал, какие супы лучше давать детям

Posted Сегодня, 19:07
Published Сегодня, 19:07
Modified Сегодня, 19:10
Updated Сегодня, 19:10
Даже если в семье не готовят первые блюда, детям младшего возраста необходимо есть их 2-3 раза в неделю для формирования здорового пищевого поведения, подчеркнул специалист. Кроме того, суп является источником клетчатки, белков, жиров и сложных углеводов, которые необходимы для растущего организма. Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на РИА Новости.
Дети могут есть любые супы, например, щи, борщ и различные супы на мясном, курином и рыбном бульонах, а также молочные и вегетарианские супы. Однако следует избегать жирных и острых супов, а также супов, сваренных на крепких костных бульонах. Также лучше не использовать в детском питании мясо гусей и уток, рассказал Османов. Он также отметил, что добавление сухариков в супы повышает энергетическую ценность блюда.