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От 2 до 12 тысяч. Омские ветераны к 9 Мая получат выплаты из областного бюджета

5 апреля 2023, 09:40
Фото: 1MI
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Омские ветераны ко Дню Победы получат выплаты из регионального бюджета

Выплата назначается автоматически, подавать заявлений для этого не нужно.

До конца апреля в Омской области каждый ветеран Великой Отечественной войны получит региональные выплаты ко Дню Победы. Подробнее о суммах выплат Городу55 рассказали в региональном минтруда.

  • участники и инвалиды Великой Отечественной войны по 5 тыс. руб.;
  • вдовы участников Великой Отечественной войны — Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы — по 12 тыс. руб.;
  • вдовы участников Великой Отечественной войны — по 3,5 тыс. руб.;
  • бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, др. мест принудительного содержания — 2,5 тыс. руб.;
  • награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» — 2,5 тыс. руб.;
  • труженики тыла — 2 тыс. руб.;
  • сироты Великой Отечественной войны — 2 тыс. руб.

Выплата назначается автоматически, подавать заявлений для этого не нужно. Деньги поступят на банковские счета получателей. Тем, кто получает выплаты через почту, их принесет почтальон вместе с пенсией.

Ранее Город55 сообщал, что в Омской области более 100 инвалидов и участников Великой Отечественной войны также получат выплату ко Дню Победы из федерального бюджета. Размер выплат составит 10 тысяч рублей, деньги перечислят в течение апреля вместе с пенсией. Специально обращаться в СФР для получения единовременной выплаты не нужно. Такая форма поддержки действует с 2019 года в соответствии с указом президента.

К 9 Мая в Омской области более 100 ветеранов получат денежные выплаты
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#Омск#Евгений Игишев#9 мая#День Победы#День Победы в Омске#Выплаты#Единовременная выплата#Ветераны#Помощь ветеранам#Общество#Омская область
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