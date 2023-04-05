От 2 до 12 тысяч. Омские ветераны к 9 Мая получат выплаты из областного бюджета

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
До конца апреля в Омской области каждый ветеран Великой Отечественной войны получит региональные выплаты ко Дню Победы. Подробнее о суммах выплат Городу55 рассказали в региональном минтруда.
Выплата назначается автоматически, подавать заявлений для этого не нужно. Деньги поступят на банковские счета получателей. Тем, кто получает выплаты через почту, их принесет почтальон вместе с пенсией.
Ранее Город55 сообщал, что в Омской области более 100 инвалидов и участников Великой Отечественной войны также получат выплату ко Дню Победы из федерального бюджета. Размер выплат составит 10 тысяч рублей, деньги перечислят в течение апреля вместе с пенсией. Специально обращаться в СФР для получения единовременной выплаты не нужно. Такая форма поддержки действует с 2019 года в соответствии с указом президента.