От 2 до 12 тысяч. Омские ветераны к 9 Мая получат выплаты из областного бюджета

Ранее Город55 сообщал, что в Омской области более 100 инвалидов и участников Великой Отечественной войны также получат выплату ко Дню Победы из федерального бюджета. Размер выплат составит 10 тысяч рублей, деньги перечислят в течение апреля вместе с пенсией. Специально обращаться в СФР для получения единовременной выплаты не нужно. Такая форма поддержки действует с 2019 года в соответствии с указом президента.