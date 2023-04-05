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Омский «Авангард» упустил преимущество в 2 шайбы и уступил «Ак Барсу» в овертайме

5 апреля 2023, 17:04
Фото: ХК Авангард
Омичи упустили преимущество в 2 шайбы и уступили в овертайме
Встреча закончилась со счетов 3:2 в пользу хоккеистов из Казани.

В Омске на G-Drive Арене закончился третий матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции межу местным «Авангардом» и казанским «Ак Барсом». Победу в овертайме вырвали гости со счетом 3:2.

Первый период начался с трех подряд удалений у «Ак Барса». Сначала в штрафной бокс за подножку отправился Динар Хафизулин, еще через 2 минуты судьи зафиксировали нарушение численного состава и на скамейку штрафников присел Александр Радулов, а через минуту к нему присоединился Кирилл Адамчук, которого наказали за выброс шайбы, и казанцы остались втроем. Вот только ни одно большинство омичи реализовать не сумели. На 12-й минуте убойный момент был у Наиля Якупова, который пытался затолкать шайбу в нижний угол, но в створ так и не попал. В итоге первый период закончился без забитых шайб.

Во второй двадцатиминутке на 23-й минуте омичи выкатились перед воротами Тимура Билялова три в одного, Толчинский бросил в касание, но голкипер успел переместиться. На 30-й минуте «Авангард» остался в меньшинстве после фола Зията Пайгина, но казанцы свой шанс не реализовали. На 34-й минуте «ястребы» насели на ворота казанцев, Дамир Шарипзянов от лицевого борта скинул на Рида Буше, который в касание замкнул передачу.

В начале третьего периода омичи вновь остались в меньшинстве после удаления Виктора Сведберга и опять сумели отбиться. На 46-й минуте «ястребы» рванули в быструю атаку, Буше выкатил на фланг, отдал шайбу на пятак, где ее подхватил Владимир Ткачев и отправил в ворота.

После двух забитых шайб омичи сбавили обороты, стали прижиматься к своим воротам, за что были наказаны на 55-й минуте. Радулов от ворот соперника скинул шайбу на синюю линию, где ее принял Никита Евсеев и послал точно в дальний угол.  Сразу после вбрасывания Сведберг вновь отправился в штрафной бокс за задержку соперника. На этот раз казанцы большинство реализовали, - Радулов подставил клюшку на пятаке и огорчил Василия Демченко.

В овертайме на 13-й минуте казанцы соорудили быструю атаку, где Вадим Шипачев послал шайбу под перекладину.

Таким образом счет в серии становится 2:1 в пользу «Ак Барса». Следующая игра также пройдет в Омске 7 апреля.

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