Омский «Авангард» упустил преимущество в 2 шайбы и уступил «Ак Барсу» в овертайме

Первый период начался с трех подряд удалений у «Ак Барса». Сначала в штрафной бокс за подножку отправился Динар Хафизулин, еще через 2 минуты судьи зафиксировали нарушение численного состава и на скамейку штрафников присел Александр Радулов, а через минуту к нему присоединился Кирилл Адамчук, которого наказали за выброс шайбы, и казанцы остались втроем. Вот только ни одно большинство омичи реализовать не сумели. На 12-й минуте убойный момент был у Наиля Якупова, который пытался затолкать шайбу в нижний угол, но в створ так и не попал. В итоге первый период закончился без забитых шайб.