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Омские полицейские поймали водителя маршрутки без прав

5 апреля 2023, 12:47
Фото: Город55
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Мужчину лишили прав еще в апреле 2022 года.

Управление МВД России по Омской области сообщает, что 4 апреля на улице Красный Путь инспекторами ДПС остановили микроавтобус, следовавший по маршруту № 470.

Полицейские проверили документы 53-летнего водителя и выяснили, что его лишили прав еще в апреле прошлого года за вождение в нетрезвом состоянии. В этот момент в маршрутке ехали 15 пассажиров. После этого маршрутку передали другому водителю.

«В отношении водителя ГАЗели возбуждено административное делопроизводство по ч.2 ст. 12.7 КоАП (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления)», — уточнили в полиции.

По итогу Первомайский районный суд назначил мужчине штраф — 30 тысяч рублей.

Вдобавок полицейские проведут административное расследование в рамках ст. 12.32 КоАП РФ (Допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии опьянения либо не имеющего права управления транспортным средством).

Фото: Управление МВД России по Омской области
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#Ксения Карагодина#Водитель#Водитель без прав#Водительские права#Общественный транспорт#Общество#Город#Происшествия#Полиция#Новости#Омск#Омская область
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