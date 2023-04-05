Омские полицейские поймали водителя маршрутки без прав

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Управление МВД России по Омской области сообщает, что 4 апреля на улице Красный Путь инспекторами ДПС остановили микроавтобус, следовавший по маршруту № 470.
Полицейские проверили документы 53-летнего водителя и выяснили, что его лишили прав еще в апреле прошлого года за вождение в нетрезвом состоянии. В этот момент в маршрутке ехали 15 пассажиров. После этого маршрутку передали другому водителю.
«В отношении водителя ГАЗели возбуждено административное делопроизводство по ч.2 ст. 12.7 КоАП (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления)», — уточнили в полиции.
По итогу Первомайский районный суд назначил мужчине штраф — 30 тысяч рублей.
Вдобавок полицейские проведут административное расследование в рамках ст. 12.32 КоАП РФ (Допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии опьянения либо не имеющего права управления транспортным средством).