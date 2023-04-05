Омская прокуратура требует расселить жильцов аварийных домов в Павлоградском районе

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
В Омской области прокуратура потребовала расселить еще два аварийных дома. Речь идет о многоквартирных домах, которые находятся в селе Новоуральское на улице Ленина, 6 и 8.
Прокуроры наведались туда с проверкой, в ходе которой выявили многочисленные технические недостатки домов. В ведомстве считают, что это может привести к обрушению жилья. При этом в аварийных домах продолжают жить люди — на момент прокурорской проверки было семь человек.
Теперь иски в отношении администрации Павлоградского района, которая не принимает никаких мер для расселения жилья, направили в суд.
Напомним, что в понедельник прокуратура также выступила с требованием расселить жильцов двухэтажного жилого дома в Авиагородке. Дом признали аварийным еще в 2019 году, но снести его планируют не раньше 2027 года.