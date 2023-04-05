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Омская прокуратура требует расселить жильцов аварийных домов в Павлоградском районе

5 апреля 2023, 04:19
Фото: Прокуратура Омской области
В домах, которым грозит обрушение, до сих пор проживают семь человек.

В Омской области прокуратура потребовала расселить еще два аварийных дома. Речь идет о многоквартирных домах, которые находятся в селе Новоуральское на улице Ленина, 6 и 8.

Прокуроры наведались туда с проверкой, в ходе которой выявили многочисленные технические недостатки домов. В ведомстве считают, что это может привести к обрушению жилья. При этом в аварийных домах продолжают жить люди — на момент прокурорской проверки было семь человек.

Фото: Прокуратура Омской области

Теперь иски в отношении администрации Павлоградского района, которая не принимает никаких мер для расселения жилья, направили в суд.

Напомним, что в понедельник прокуратура также выступила с требованием расселить жильцов двухэтажного жилого дома в Авиагородке. Дом признали аварийным еще в 2019 году, но снести его планируют не раньше 2027 года.

Прокуратура потребовала немедленно расселить жильцов аварийной двухэтажки
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#Юлия Истомина#Аварийное жилье#Расселение#Прокуратура#Прокуратура Омской области#Аварийный дом#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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