Омская прокуратура начала проверку многоквартирного дома, где обрушился потолок

Напомним, что 12 августа в жилом многоэтажном доме на улице 20-го партсъезда, 53 обрушилась стена и помещения с первого по пятый этаж, где находились душевые и туалеты. Отметим, в СКР по Омской области возбудили сразу несколько уголовных дел за халатность и неисполнение решения суда о расселении жильцов.