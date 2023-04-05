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Омская прокуратура начала проверку многоквартирного дома, где обрушился потолок

5 апреля 2023, 11:36
Фото: Прокурора Омской области
Дом не признан аварийным.

Прокуратура Ленинского округа начала проверку соблюдения прав граждан, проживающих в многоквартирном доме по ул. Иркутский тупик, 12, где обрушился потолок.

Оказалось, что потолок обвалился в пустующей квартире дома. Всего в доме с печным отоплением блокированной постройки 1982 года расположено 6 квартир. Отметим, что дом не признан аварийным.

Фото: Прокурора Омской области

Сейчас на место происшествия выехал и. о. прокурора Ленинского округа Кирилл Саврун.

«Прокуратура в ходе проверки даст оценку соблюдения органами местного самоуправления требований жилищного законодательства. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили в прокуроре Омской области.

Напомним, что 12 августа в жилом многоэтажном доме на улице 20-го партсъезда, 53 обрушилась стена и помещения с первого по пятый этаж, где находились душевые и туалеты. Отметим, в СКР по Омской области возбудили сразу несколько уголовных дел за халатность и неисполнение решения суда о расселении жильцов.

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#Ксения Карагодина#Аварийное жилье#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Прокуратура
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