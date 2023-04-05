Омская прокуратура начала проверку многоквартирного дома, где обрушился потолок

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Прокуратура Ленинского округа начала проверку соблюдения прав граждан, проживающих в многоквартирном доме по ул. Иркутский тупик, 12, где обрушился потолок.
Оказалось, что потолок обвалился в пустующей квартире дома. Всего в доме с печным отоплением блокированной постройки 1982 года расположено 6 квартир. Отметим, что дом не признан аварийным.
Сейчас на место происшествия выехал и. о. прокурора Ленинского округа Кирилл Саврун.
«Прокуратура в ходе проверки даст оценку соблюдения органами местного самоуправления требований жилищного законодательства. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили в прокуроре Омской области.
Напомним, что 12 августа в жилом многоэтажном доме на улице 20-го партсъезда, 53 обрушилась стена и помещения с первого по пятый этаж, где находились душевые и туалеты. Отметим, в СКР по Омской области возбудили сразу несколько уголовных дел за халатность и неисполнение решения суда о расселении жильцов.