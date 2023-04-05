Обвалившийся потолок, бюджетные места в вузах и арктический холод. Омск за день

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Новость №1. Омская прокуратура проверит многоквартирный дом, где обрушился потолок
Прокуратура Ленинского округа сообщает о начале проверки соблюдения прав граждан, проживающих в многоквартирном доме по ул. Иркутский тупик, 12, где обрушился потолок. Выяснилось, что потолок обвалился в пустующей квартире дома. Всего в нем находится 6 квартир. Дом не признан аварийным. Отметим, что на месте происшествия работал и. о. прокурора Ленинского округа Кирилл Саврун. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Напомним, 12 августа в жилом многоэтажном доме на улице 20-го партсъезда, 53 обрушилась стена и помещения с первого по пятый этаж, где находились душевые и туалеты. В СКР по Омской области возбудили сразу несколько уголовных дел за халатность и неисполнение решения суда о расселении жильцов.
Новость №2. Омичам назвали количество бюджетных мест в вузах в новом учебном году
В Международном пресс-центре МКР-Медиа прошла онлайн-встреча с родителями будущих абитуриентов. Заместитель министра образования Омской области Елена Корчагина рассказала, что в новом учебном году в Омской области выделили более 6,5 тысяч бюджетных мест на очную форму обучения (бакалавриат или специалитет). Уточним, что 4979 бюджетных мест на бакалавриат и 1546 мест на специалитет. Вдобавок на «заочке» сможет бесплатно учиться около двух тысяч человек. Также в магистратуру за счет государства сможет поступить 1443 выпускника. Отметим, что около 10% мест отойдут инвалидам и детям участников СВО. Кстати, больше всего бюджетных мест оказалось в ОмГТУ (свыше 2 тыс).
Новость №3. В Омскую область придет мощный арктический холод
Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщают, что на смену теплой погоде в регион придет похолодание вплоть до минусовой температуры даже днем. В пятницу, 7 апреля, вторжение мощного арктического антициклона будет способствовать дальнейшему понижению температуры воздуха до отрицательных значений. Однако в среду и четверг омичам еще удастся погреться на солнышке, когда температура днем поднимется до +12 градусов, а на юге может и до +17 градусов. В Омске температура составит +15 градусов. Кстати, погодный антирекорд в -26.4 градуса был зарегистрирован в этот день в 1913 и 1934 годах.