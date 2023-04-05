Обвалившийся потолок, бюджетные места в вузах и арктический холод. Омск за день

Прокуратура Ленинского округа сообщает о начале проверки соблюдения прав граждан, проживающих в многоквартирном доме по ул. Иркутский тупик, 12, где обрушился потолок. Выяснилось, что потолок обвалился в пустующей квартире дома. Всего в нем находится 6 квартир. Дом не признан аварийным. Отметим, что на месте происшествия работал и. о. прокурора Ленинского округа Кирилл Саврун. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Напомним, 12 августа в жилом многоэтажном доме на улице 20-го партсъезда, 53 обрушилась стена и помещения с первого по пятый этаж, где находились душевые и туалеты. В СКР по Омской области возбудили сразу несколько уголовных дел за халатность и неисполнение решения суда о расселении жильцов.