Нутрициолог Иванова предупреждает о вреде постоянного сыроедения

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
В беседе с RT она подчеркнула, что лучшим выбором является сбалансированное питание, так как никакая из диет, включая сыроедение, не может быть рациональной для человека на постоянной основе.
Она также отметила, что любое изменение системы питания должно быть согласовано со специалистом. Исключением являются случаи генетических аномалий, когда определенные продукты могут быть противопоказаны из-за заболеваний.