Луганский авиаремонтный завод планирует возобновить выпуск продукции к лету

Posted Сегодня, 19:27
Published Сегодня, 19:27
Modified Сегодня, 19:28
Updated Сегодня, 19:28
Завод простаивал с 2014 года, пишет Общественная служба новостей.
В начале планируется начать сервисное обслуживание двигателей для Ми-8 и Ми-17, а через полтора года завод полностью выйдет на довоенные показатели.
Сотрудники предприятия уже проводят инвентаризацию и разрабатывают дорожную карту по возрождению завода. Предполагается воссоздание технологической цепочки сервисного обслуживания авиационных двигателей.