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Published Сегодня, 19:27

Modified Сегодня, 19:28

Updated Сегодня, 19:28

Луганский авиаремонтный завод планирует возобновить выпуск продукции к лету

5 апреля 2023, 19:27
Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что планируется возобновление выпуска продукции на Луганском авиаремонтном заводе к лету текущего года.

Завод простаивал с 2014 года, пишет Общественная служба новостей.

В начале планируется начать сервисное обслуживание двигателей для Ми-8 и Ми-17, а через полтора года завод полностью выйдет на довоенные показатели.

Сотрудники предприятия уже проводят инвентаризацию и разрабатывают дорожную карту по возрождению завода. Предполагается воссоздание технологической цепочки сервисного обслуживания авиационных двигателей.



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