Космонавт Борисенко рассказал о влиянии магнитных бурь на работу МКС

«Некоторая аппаратура магнитную бурю почувствует, но все зависит от напряженности магнитного поля Земли, как оно меняется. У меня нет данных, говорящих о том, что на МКС могут возникнуть серьезные проблемы. Магнитная буря влияет на оборудование МКС так же, как и влияла бы на него на Земле, — рассказал Борисенко. — Магнитные бури происходят каждый год, вопрос в их интенсивности. Да, могут возникнуть проблемы со связью, но не сильнее тех, что возникают в подобных ситуациях на Земле».