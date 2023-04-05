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Космонавт Борисенко рассказал о влиянии магнитных бурь на работу МКС

5 апреля 2023, 17:59
Магнитные бури не представляют серьезной опасности для работы МКС, такого мнения придерживается космонавт Герой России Андрей Борисенко.

В беседе с журналистами NEWS.ru космонавт отметил, что на станции к таким явлениям привыкли, а их влияние на оборудование МКС точно такое же, как будто эта техника установлена на Земле.

«Некоторая аппаратура магнитную бурю почувствует, но все зависит от напряженности магнитного поля Земли, как оно меняется. У меня нет данных, говорящих о том, что на МКС могут возникнуть серьезные проблемы. Магнитная буря влияет на оборудование МКС так же, как и влияла бы на него на Земле, — рассказал Борисенко. — Магнитные бури происходят каждый год, вопрос в их интенсивности. Да, могут возникнуть проблемы со связью, но не сильнее тех, что возникают в подобных ситуациях на Земле».

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