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Ко Дню Победы Омская область закупит георгиевские ленты на 800 тысяч рублей

5 апреля 2023, 06:13
Фото: 1MI
Стоимость каждой ленточки составит 4 рубля
Всего планируют приобрести 200 тысяч лент.

Омская область планирует закупить к 9 Мая георгиевские ленточки на 800 тысяч рублей. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает главное управление контрактной системы Омской области. Срок окончания подачи заявок — 10 апреля.

Согласно документам, всего планируют приобрести 200 тысяч лент. Таким образом, стоимость каждой составит 4 рубля.

Ранее Город55 сообщал, где омичи смогут посмотреть салют на 9 мая. В 2023 году запустить его планируют сразу из трех точек. Первая расположена на острове в русле Иртыша напротив бульвара Победы. Вторая — находится напротив набережной Тухачевского, а третья — напротив Советского парка.

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#Евгений Игишев#9 мая#Георгиевские ленточки#День Победы#День Победы в Омске#Госзакупки
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