Ко Дню Победы Омская область закупит георгиевские ленты на 800 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Омская область планирует закупить к 9 Мая георгиевские ленточки на 800 тысяч рублей. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает главное управление контрактной системы Омской области. Срок окончания подачи заявок — 10 апреля.
Согласно документам, всего планируют приобрести 200 тысяч лент. Таким образом, стоимость каждой составит 4 рубля.
Ранее Город55 сообщал, где омичи смогут посмотреть салют на 9 мая. В 2023 году запустить его планируют сразу из трех точек. Первая расположена на острове в русле Иртыша напротив бульвара Победы. Вторая — находится напротив набережной Тухачевского, а третья — напротив Советского парка.