Ко Дню Победы Омская область закупит георгиевские ленты на 800 тысяч рублей

Ранее Город55 сообщал, где омичи смогут посмотреть салют на 9 мая. В 2023 году запустить его планируют сразу из трех точек. Первая расположена на острове в русле Иртыша напротив бульвара Победы. Вторая — находится напротив набережной Тухачевского, а третья — напротив Советского парка.