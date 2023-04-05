Казаки начали патрулировать фудкорт в тульском торговом центре

Posted Сегодня, 19:22
Published Сегодня, 19:22
Modified Сегодня, 19:26
Updated Сегодня, 19:26
Старший патруля казачества заявил, что таким образом они помогают полиции в обеспечении общественного порядка, так как некоторые посетители центра ведут себя непристойно и мешают другим. Об этом пишет Общественная служба новостей.
Казаки просят посетителей ТЦ не занимать столы, если они не планируют заказывать еду. Представители торгового центра утверждают, что они не давали инструкции казакам о применении каких-либо действий к посетителям фудкорта.