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Published Сегодня, 19:22

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Казаки начали патрулировать фудкорт в тульском торговом центре

5 апреля 2023, 19:22
Казаки начали проводить патрулирование фудкорта в одном из торговых центров Тулы, чтобы проверять, только ли после заказа еды занимают столы посетители.

Старший патруля казачества заявил, что таким образом они помогают полиции в обеспечении общественного порядка, так как некоторые посетители центра ведут себя непристойно и мешают другим. Об этом пишет Общественная служба новостей.

Казаки просят посетителей ТЦ не занимать столы, если они не планируют заказывать еду. Представители торгового центра утверждают, что они не давали инструкции казакам о применении каких-либо действий к посетителям фудкорта.

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