Какую еду не следует употреблять при отравлении — рекомендации эксперта

При отравлении организм находится в состоянии стресса и требует особого внимания и заботы. Существуют продукты, которые нельзя употреблять при пищевом отравлении, так как они могут ухудшить самочувствие человека.