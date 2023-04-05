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Какую еду не следует употреблять при отравлении — рекомендации эксперта

5 апреля 2023, 19:00
При отравлении организм находится в состоянии стресса и требует особого внимания и заботы. Существуют продукты, которые нельзя употреблять при пищевом отравлении, так как они могут ухудшить самочувствие человека.

Жареная, острая и жирная пища, еда быстрого приготовления, молочные продукты, яблочный и грушевый соки, продукты с высоким содержанием клетчатки, кофеин, энергетики, и спиртные напитки должны быть исключены из рациона. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Кроме того, следует ограничить прием консервов, колбас, копченых изделий, яиц, сладкой выпечки и фаст-фуда.

Отмечается также, что рекомендации по диете при отравлении должны быть согласованы с лечащим врачом.

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