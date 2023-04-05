Какую еду не следует употреблять при отравлении — рекомендации эксперта

Posted Сегодня, 19:00
Published Сегодня, 19:00
Modified Сегодня, 19:02
Updated Сегодня, 19:02
Жареная, острая и жирная пища, еда быстрого приготовления, молочные продукты, яблочный и грушевый соки, продукты с высоким содержанием клетчатки, кофеин, энергетики, и спиртные напитки должны быть исключены из рациона. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
Кроме того, следует ограничить прием консервов, колбас, копченых изделий, яиц, сладкой выпечки и фаст-фуда.
Отмечается также, что рекомендации по диете при отравлении должны быть согласованы с лечащим врачом.