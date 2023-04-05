Гуманитарные центры ЕР продолжают поддерживать жителей новых регионов

По прибытии груза в пункт назначения его распределением и доставкой занимаются в том числе волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты». За все время в гуманитарной миссии ЕР приняло участие уже более полутора тысяч молодых ребят. В ближайшее время в медучреждения Мариуполя, Донецка и Луганска на помощь медикам прибудут еще почти 50 человек.