Гуманитарные центры ЕР продолжают поддерживать жителей новых регионов

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Каждый день фуры с продуктами, лекарствами, бытовой химией, предметами гигиены, одеждой и другими нужными вещами отправляют из разных уголков страны. Из Тюмени активисты ЕР отправили 20 тонн продуктов для жителей Краснодона. Жители юго-запада Москвы, также являющиеся волонтерами партии, направили мариупольцам более полутора тонн строительных инструментов. Помимо этого, жители столицы доставили аппараты искусственной вентиляции легких и две тонны медицинских препаратов и расходников для проведения хирургических операций разной сложности, сообщает rostovgazeta.ru.
По прибытии груза в пункт назначения его распределением и доставкой занимаются в том числе волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты». За все время в гуманитарной миссии ЕР приняло участие уже более полутора тысяч молодых ребят. В ближайшее время в медучреждения Мариуполя, Донецка и Луганска на помощь медикам прибудут еще почти 50 человек.
На новых территориях работали более 800 медиков-волонтеров от ЕР. Их задействовали в том числе в зоне боевых действий. Кроме того, партия создала проект «Единая Россия спасает», участники которого будут перевозить тяжелораненых военных и гражданских людей в Омскую область, Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский и Алтайский края для лечения и реабилитации в местные медцентры.
В Мариуполе, Северодонецке, Лисичанске «Единая Россия» вместе с благотворительным фондом «Ридовка помогает» открыла пункты обогрева.
Как сообщает сайт партии ER.RU, «Единая Россия» активно закупает все необходимое оборудование для военнослужащих в зоне СВО. Партия уже поставила более 1,5 тысячи радиостанций, сотни квадрокоптеров, приборов ночного видения, тепловизоров, генераторов, бронеавтомобили.
«В Омской области «Единая Россия» регулярно организует отправку гуманитарных грузов для жителей новых российских территорий и бойцов СВО. К этой работе подключились все: правительство Омской области, штаб «Мы вместе», Общероссийский народный фронт, администрация города Омска, «Женское движение Единой России», предприятия, муниципальные районы, а также все неравнодушные омичи. Буквально за последние две недели мы отправили очередной гуманитарный груз в подшефный город Стаханов, а также в артиллерийский полк, состоящий преимущественно из мобилизованных жителей нашего региона.
Большой отклик у стахановчан получил и наш тематический транспорт, который мы направляли к новому учебному году в августе и к новогодним праздникам в декабре. Каждая фура – это 15-20 тонн груза. Всего с начала гуманитарной миссии из Омской области было отправлено 30 большегрузов с гуманитарной помощью от «Единой России».
Партия уделяет особое внимание семьям тех, кто сейчас защищает интересы нашей страны в зоне СВО. Регулярно волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» помогают женам и матерям мобилизованных омичей в решении социальных и бытовых вопросов: адресно вручают продуктовые наборы, лекарства, детское питание, билеты на представления для детей, помогают при необходимости с трудоустройством», - сообщил лидер фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Омской области Александр Артемов.