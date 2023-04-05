Готовим свитеры. После летнего тепла в Омскую область придет мощный арктический холод

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
На смену теплой погоде в Омской области вскоре придет похолодание вплоть до минусовой температуры даже днем. Об этом сообщила начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.
«Холодная воздушная масса, смещающаяся на юг области, постепенно будет вытеснять тепло, — поделилась Криворучко. — В пятницу, 7 апреля, вторжение мощного арктического антициклона будет способствовать дальнейшему понижению температуры воздуха. Даже днем повсеместно похолодает до отрицательных значений».
В среду и четверг омичам еще удастся погреться на солнышке: температура днем поднимется до +12 градусов, а на юге может взлететь до +17 градусов. В Омске же ожидается не выше +15 градусов.
При этом каких-то глобальных рекордов в регионе не ожидается: год назад, 4 апреля, был зарегистрирован температурный максимум, когда потеплело до +15.5 градусов. Погодный антирекорд в -26.4 градуса был зарегистрирован в 1913 и 1934 годах.