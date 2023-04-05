Готовим свитеры. После летнего тепла в Омскую область придет мощный арктический холод

При этом каких-то глобальных рекордов в регионе не ожидается: год назад, 4 апреля, был зарегистрирован температурный максимум, когда потеплело до +15.5 градусов. Погодный антирекорд в -26.4 градуса был зарегистрирован в 1913 и 1934 годах.