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Posted Сегодня, 06:22

Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

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Готовим свитеры. После летнего тепла в Омскую область придет мощный арктический холод

5 апреля 2023, 06:22
Фото: Город55

В Омскую область вторгнется мощный арктический антициклон

Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили омичей о скором похолодании.

На смену теплой погоде в Омской области вскоре придет похолодание вплоть до минусовой температуры даже днем. Об этом сообщила начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.

«Холодная воздушная масса, смещающаяся на юг области, постепенно будет вытеснять тепло, — поделилась Криворучко. — В пятницу, 7 апреля, вторжение мощного арктического антициклона будет способствовать дальнейшему понижению температуры воздуха. Даже днем повсеместно похолодает до отрицательных значений».

В среду и четверг омичам еще удастся погреться на солнышке: температура днем поднимется до +12 градусов, а на юге может взлететь до +17 градусов. В Омске же ожидается не выше +15 градусов.

При этом каких-то глобальных рекордов в регионе не ожидается: год назад, 4 апреля, был зарегистрирован температурный максимум, когда потеплело до +15.5 градусов. Погодный антирекорд в -26.4 градуса был зарегистрирован в 1913 и 1934 годах.

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#Ольга Акамова#Холод#Похолодание#Погода#Тепло#Снижение температуры#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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