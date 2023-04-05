Фаер-шоу на парковке. В Омске дотла сгорел автомобиль

Семь сотрудников министерства на семи пожарных автомобилях ринулись на парковку, чтобы спасти чужое имущество. На ликвидацию открытого горения спасателям понадобилось семь минут. Однако пользоваться машиной уже вряд ли получится — она полностью сгорела. Реанимировать авто бессмысленно, владельцу проще купить себе новое средство передвижения.