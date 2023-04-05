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Фаер-шоу на парковке. В Омске дотла сгорел автомобиль

5 апреля 2023, 06:32
Фото: ГУ МЧС РФ по Омской области

В Омске на парковке полностью выгорела машина

Инцидент произошел в Кировском округе, пострадавших нет.

Накануне вечером, 4 апреля, одну из парковок Левобережья озарило пламя. Огонь охватил машину примерно в десять вечера. В МЧС не уточняют, есть ли вероятность поджога. 

Видео: ГУ МЧС РФ по Омской области

Семь сотрудников министерства на семи пожарных автомобилях ринулись на парковку, чтобы спасти чужое имущество. На ликвидацию открытого горения спасателям понадобилось семь минут. Однако пользоваться машиной уже вряд ли получится — она полностью сгорела. Реанимировать авто бессмысленно, владельцу проще купить себе новое средство передвижения.

Напомним о громкой череде поджогов, которые ознаменовали прошлую осень в Омске. Один из горожан решил выразить свое негативное отношение к СВО, намеренно поджигая машины с символикой за поддержку действий на Украине.

Последним актом в его вандальском движении стал поджог подстанции, которая питала Клинический противотуберкулезный диспансер, прилегающие к нему промышленные сооружения и больше 20 частных домов.

В Омске после пожара на подстанции задержали поджигателя машин с символикой СВО
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#Алина Ясинская#Возгорание автомобиля#МЧС#Происшествия#Новости#Омск#Видео
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