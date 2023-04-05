Фаер-шоу на парковке. В Омске дотла сгорел автомобиль

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Updated Сегодня, 06:34
Накануне вечером, 4 апреля, одну из парковок Левобережья озарило пламя. Огонь охватил машину примерно в десять вечера. В МЧС не уточняют, есть ли вероятность поджога.
Семь сотрудников министерства на семи пожарных автомобилях ринулись на парковку, чтобы спасти чужое имущество. На ликвидацию открытого горения спасателям понадобилось семь минут. Однако пользоваться машиной уже вряд ли получится — она полностью сгорела. Реанимировать авто бессмысленно, владельцу проще купить себе новое средство передвижения.
Напомним о громкой череде поджогов, которые ознаменовали прошлую осень в Омске. Один из горожан решил выразить свое негативное отношение к СВО, намеренно поджигая машины с символикой за поддержку действий на Украине.
Последним актом в его вандальском движении стал поджог подстанции, которая питала Клинический противотуберкулезный диспансер, прилегающие к нему промышленные сооружения и больше 20 частных домов.