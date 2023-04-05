Эксперт предупредил о возможном ответе России в случае усиления Финляндии в НАТО

Военный историк Юрий Кнутов заявил, что Москва будет действовать по новой концепции внешней политики, которая допускает превентивный удар в ответ на усиление Финляндии в блоке НАТО.