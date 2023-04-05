Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:50

Published Сегодня, 18:50

Modified Сегодня, 18:53

Updated Сегодня, 18:53

Эксперт предупредил о возможном ответе России в случае усиления Финляндии в НАТО

5 апреля 2023, 18:50
Военный историк Юрий Кнутов заявил, что Москва будет действовать по новой концепции внешней политики, которая допускает превентивный удар в ответ на усиление Финляндии в блоке НАТО.

Эксперт упомянул системы ПВО и ПРО, авиацию и флот, а также ракетную систему «Искандер-М», способную нести ядерную боеголовку мощностью 10 килотонн, как возможные меры обеспечения безопасности. Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на iReactor.

Он также напомнил, что присоединение Финляндии к НАТО нарушает гарантии Парижского мирного договора 1947 года и лишает страну нейтрального статуса.

Подпишитесь
Криминальный Омск 2023
Сегодня, 12:00
«Семья у него хорошая». Омский митрополит Владимир оценил врио губернатора Хоценко
Сегодня, 05:15
В Омске к Первомаю собираются запустить городские фонтаны
Сегодня, 08:12
Паводок-2023. Где, что и когда затопит в Омской области
Сегодня, 08:13
В Омской области одобрили проект строительства проблемной школы в Горьковском
Сегодня, 05:27
В Омской области назначили нового главу антикоррупционного управления
Сегодня, 11:42