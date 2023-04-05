Posted Сегодня, 18:50
Published Сегодня, 18:50
Modified Сегодня, 18:53
Updated Сегодня, 18:53
Эксперт упомянул системы ПВО и ПРО, авиацию и флот, а также ракетную систему «Искандер-М», способную нести ядерную боеголовку мощностью 10 килотонн, как возможные меры обеспечения безопасности. Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на iReactor.
Он также напомнил, что присоединение Финляндии к НАТО нарушает гарантии Парижского мирного договора 1947 года и лишает страну нейтрального статуса.