Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:33

Published Сегодня, 03:33

Modified Сегодня, 03:35

Updated Сегодня, 03:35

Изображение материала

Далеко ехать. Подрядчики отказываются делать капремонт в районах Омской области

5 апреля 2023, 03:33
Фото: Город55

Подрядчики стали игнорировать капремонт домов в районах Омской области

В фонде капремонта отметили проблему с поиском подрядных организаций.

Руководители фонда Александр Хомин и его заместитель Андрей Соловьев рассказали в эфире канала «Вести.Омск», что подрядчики стали активнее участвовать в конкурсных процедурах, однако не везде. Не на каждый выставляемый на аукцион дом возможно сразу найти рабочих.

По большей части эта проблема касается домов в Омской области. Подрядчики попросту не откликаются, когда речь заходит о капитальном ремонте в отдаленных от города населённых пунктах. Например, в Тюкалинском, Усть-Ишимском, Знаменском районах.

«Заставить не можем и попросить не можем. Есть желание — подрядчик заходит и работает. Нет желания — значит неоднократно перевыставляем дом на аукцион и ждем, когда кто-то заявится», — отметил замдиректора фонда Андрей Соловьев.

Для решения этого вопроса на помощь приходит региональное минэнерго. С его поддержкой фонд увеличивает число подрядных организаций, которые будут сотрудничать с учреждением. Таким образом подключилось уже порядка 29 компаний.

В общей сложности на 2023 год запланирован капитальный ремонт 105 домов в регионе. Также фонд надеется выполнить работы ещё на 107 объектах, где не успели провести ремонт. Так, в списке есть дом на Ленина, 19. Одна из его жительниц не может добиться организации работ с 2016 года.

Посмотреть, в каких домах запланирован капремонт и когда, омичи могут на сайте фонда капитального ремонта. Также там указана информация о виде работ и плановой стоимости.

В омском фонде капремонта опубликовали список ремонтируемых в 2023 году домов
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Капремонт#Фонд капремонта#Город#Новости#Омская область
Подпишитесь
Владельцы Омской области. Братья Сутягинские, или «Титан» на глиняных ногах
Вчера, 10:00
«Семья у него хорошая». Омский митрополит Владимир оценил врио губернатора Хоценко
Сегодня, 05:15
У Нателы Полежаевой появилась возможность вернуть здание поликлиники
Сегодня, 05:13
В Омской области одобрили проект строительства проблемной школы в Горьковском
Сегодня, 05:27
Три миллиона за 10 минут. В Омске определились с местами проведения салюта на 9 мая
Сегодня, 03:52