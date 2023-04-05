Далеко ехать. Подрядчики отказываются делать капремонт в районах Омской области

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
Руководители фонда Александр Хомин и его заместитель Андрей Соловьев рассказали в эфире канала «Вести.Омск», что подрядчики стали активнее участвовать в конкурсных процедурах, однако не везде. Не на каждый выставляемый на аукцион дом возможно сразу найти рабочих.
По большей части эта проблема касается домов в Омской области. Подрядчики попросту не откликаются, когда речь заходит о капитальном ремонте в отдаленных от города населённых пунктах. Например, в Тюкалинском, Усть-Ишимском, Знаменском районах.
«Заставить не можем и попросить не можем. Есть желание — подрядчик заходит и работает. Нет желания — значит неоднократно перевыставляем дом на аукцион и ждем, когда кто-то заявится», — отметил замдиректора фонда Андрей Соловьев.
Для решения этого вопроса на помощь приходит региональное минэнерго. С его поддержкой фонд увеличивает число подрядных организаций, которые будут сотрудничать с учреждением. Таким образом подключилось уже порядка 29 компаний.
В общей сложности на 2023 год запланирован капитальный ремонт 105 домов в регионе. Также фонд надеется выполнить работы ещё на 107 объектах, где не успели провести ремонт. Так, в списке есть дом на Ленина, 19. Одна из его жительниц не может добиться организации работ с 2016 года.
Посмотреть, в каких домах запланирован капремонт и когда, омичи могут на сайте фонда капитального ремонта. Также там указана информация о виде работ и плановой стоимости.