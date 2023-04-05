Далеко ехать. Подрядчики отказываются делать капремонт в районах Омской области

В общей сложности на 2023 год запланирован капитальный ремонт 105 домов в регионе. Также фонд надеется выполнить работы ещё на 107 объектах, где не успели провести ремонт. Так, в списке есть дом на Ленина, 19. Одна из его жительниц не может добиться организации работ с 2016 года.