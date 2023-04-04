Зарплаты в России могут вырасти на 3-5%

Ранее глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране с 2024 года будет больше прожиточного минимума на 17%. В январе 2023 года Путин поставил целью правительству добиться роста зарплат, снижения бедности, увеличения рождаемости и продолжительности жизни. Эти задачи стоят в приоритете для российских властей.