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Published Сегодня, 15:16

Modified Сегодня, 15:18

Updated Сегодня, 15:18

Зарплаты в России могут вырасти на 3-5%

4 апреля 2023, 15:16
Президент России Владимир Путин заявил, что реальная зарплата в России должна вырасти на 3-5%, а располагаемые доходы — на 2-3%.

Общаясь с рабочими завода «Тулажелдормаш», Путин подчеркнул, что это средние значения, отражающие тенденцию к росту доходов граждан. Главная задача для государства — обеспечить достойные доходы российских семей, соответствующие современным требованиям, пишет iz.ru.

Ранее глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране с 2024 года будет больше прожиточного минимума на 17%. В январе 2023 года Путин поставил целью правительству добиться роста зарплат, снижения бедности, увеличения рождаемости и продолжительности жизни. Эти задачи стоят в приоритете для российских властей.

#Общество
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