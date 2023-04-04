Зарплаты в России могут вырасти на 3-5%

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Общаясь с рабочими завода «Тулажелдормаш», Путин подчеркнул, что это средние значения, отражающие тенденцию к росту доходов граждан. Главная задача для государства — обеспечить достойные доходы российских семей, соответствующие современным требованиям, пишет iz.ru.
Ранее глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране с 2024 года будет больше прожиточного минимума на 17%. В январе 2023 года Путин поставил целью правительству добиться роста зарплат, снижения бедности, увеличения рождаемости и продолжительности жизни. Эти задачи стоят в приоритете для российских властей.