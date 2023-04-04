Япония переносит все запуски ракет H-2A из-за неполадок в перспективных носителях H3

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Как пишет Общественная служба новостей со ссылкой на SpaceNews, «трудно начать подготовку к запуску [H-2A] в этом месяце, поскольку ведется выяснение [причин] неудачного старта H3».
Известно, что старый и новый носители, разработанные компанией Mitsubishi Heavy Industries (MHI), имеют большое количество общих элементов. Особенностями перспективной ракеты являются использование нового двигателя LE-9 и других технологий. Проблемы с LE-5B-3, двигателем второй ступени H3, стали причиной необходимости задействовать команду на самоподрыв стартовавшей в первый раз H3.