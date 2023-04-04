Япония переносит все запуски ракет H-2A из-за неполадок в перспективных носителях H3

Известно, что старый и новый носители, разработанные компанией Mitsubishi Heavy Industries (MHI), имеют большое количество общих элементов. Особенностями перспективной ракеты являются использование нового двигателя LE-9 и других технологий. Проблемы с LE-5B-3, двигателем второй ступени H3, стали причиной необходимости задействовать команду на самоподрыв стартовавшей в первый раз H3.