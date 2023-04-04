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Япония переносит все запуски ракет H-2A из-за неполадок в перспективных носителях H3

4 апреля 2023, 10:39
Японское агентство аэрокосмических исследований приняло решение о переносе всех запусков ракет H-2A в связи с проблемами, возникшими у перспективных носителей H3.

Как пишет Общественная служба новостей со ссылкой на  SpaceNews, «трудно начать подготовку к запуску [H-2A] в этом месяце, поскольку ведется выяснение [причин] неудачного старта H3».

Известно, что старый и новый носители, разработанные компанией Mitsubishi Heavy Industries (MHI), имеют большое количество общих элементов. Особенностями перспективной ракеты являются использование нового двигателя LE-9 и других технологий. Проблемы с LE-5B-3, двигателем второй ступени H3, стали причиной необходимости задействовать команду на самоподрыв стартовавшей в первый раз H3.

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