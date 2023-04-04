Виталий Хоценко впервые пообщался с омичами на личном приеме

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
Modified Сегодня, 04:45
Updated Сегодня, 04:45
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале рассказал о первом приеме граждан в приемной президента.
На прием к Хоценко попал житель Марьяновского района с жалобой на старый рентген-аппарат в районной больнице. Хоценко уже обсудил с министром здравоохранения Александром Мураховским возможность передачи рентген-аппарата в больницу.
Также к Хоценко обратилась директор Любино-Малоросской школы, где требуется ремонт в спортивном зале. Как выяснилось, деньги на работы уже выделены — 1.8 млн рублей потратят на обновление спортивного зала. Завершить работы должны к началу нового учебного года.
«С жителями нужно встречаться часто. Решать проблемы и отвечать на вопросы должна вся команда области: главы территорий, мои заместители и министры. Практику личных приемов буду продолжать», — сообщил по итогам личного приема Виталий Хоценко.
Ранее врио губернатора сообщил, что рабочая неделя в правительстве будет расширена еще и на субботу. В этот день Виталий Хоценко планирует выезжать на стройплощадки социальных объектов, чтобы проконтролировать сроки выполнения работ.