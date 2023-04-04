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Виталий Хоценко впервые пообщался с омичами на личном приеме

4 апреля 2023, 04:43
Фото: omskportal.ru
Врио губернатора Омской области провел первый прием граждан в приемной президента Российской Федерации.

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале рассказал о первом приеме граждан в приемной президента.

На прием к Хоценко попал житель Марьяновского района с жалобой на старый рентген-аппарат в районной больнице. Хоценко уже обсудил с министром здравоохранения Александром Мураховским возможность передачи рентген-аппарата в больницу.

Также к Хоценко обратилась директор Любино-Малоросской школы, где требуется ремонт в спортивном зале. Как выяснилось, деньги на работы уже выделены — 1.8 млн рублей потратят на обновление спортивного зала. Завершить работы должны к началу нового учебного года.

«С жителями нужно встречаться часто. Решать проблемы и отвечать на вопросы должна вся команда области: главы территорий, мои заместители и министры. Практику личных приемов буду продолжать», — сообщил по итогам личного приема Виталий Хоценко.

Ранее врио губернатора сообщил, что рабочая неделя в правительстве будет расширена еще и на субботу. В этот день Виталий Хоценко планирует выезжать на стройплощадки социальных объектов, чтобы проконтролировать сроки выполнения работ.

По субботам будем работать. Хоценко дал первые поручения членам омского правительства
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#Ольга Акамова#Губернатор#Виталий Хоценко#Прием граждан#Приемная президента#Общество#Новости#Омская область
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