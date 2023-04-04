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Published Сегодня, 10:36

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Updated Сегодня, 10:38

В Великобритании сняли обвинения по двум из трёх дел против Фридмана

4 апреля 2023, 10:36
Британское национальное агентство по борьбе с преступностью прекратило расследование по двум обвинениям в отношении российского предпринимателя Михаила Фридмана.

Об этом сообщает Общественная служба новостей со ссылкой на Financial Times.

Расследование по подозрению в заговоре с целью обмана министерства внутренних дел и в заговоре с целью дачи ложных показаний было прекращено. Однако третье расследование - по подозрению в отмывании денег - все еще продолжается.

В декабре прошлого года Фридман был задержан в Лондоне вместе с двумя возможными сообщниками. После допроса все трое были освобождены под залог.

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