В Великобритании сняли обвинения по двум из трёх дел против Фридмана

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Об этом сообщает Общественная служба новостей со ссылкой на Financial Times.
Расследование по подозрению в заговоре с целью обмана министерства внутренних дел и в заговоре с целью дачи ложных показаний было прекращено. Однако третье расследование - по подозрению в отмывании денег - все еще продолжается.
В декабре прошлого года Фридман был задержан в Лондоне вместе с двумя возможными сообщниками. После допроса все трое были освобождены под залог.