Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Межведомственная комиссия будет координировать помощь ветеранов специальной военной операции и их семей, а также в целом следить за работой фонда поддержки ветеранов в регионе.
Согласно опубликованному указу на сайте правовой информации, комиссия займется организацией реабилитации вернувшихся домой: оснастит специальным оборудованием учреждения, где оказывают реабилитационные услуги, а также военные госпитали. В регионе также начнут работу дома ветеранов СВО. Предполагается, что для этого будут перепрофилированы дома-интернаты для пожилых, инвалидов и психоневрологические интернаты.
Комиссия будет помогать отслужившим на Украине с трудоустройством, проходить профессиональное переобучение и развивать предпринимательскую деятельность, если бывшие войны этого захотят.
«Рано или поздно специальная военная операция закончится, а мы уже сейчас должны заботиться о ветеранах СВО. Вернувшись домой, все они заживут обычной жизнью: кто-то займется семейным хозяйством, кто-то вновь выйдет на работу или выберет новую специальность, будут воспитывать детей и внуков», — отметил врио губернатора Виталий Хоценко.
Заседания планируют проводить каждую неделю. Председателем комиссии выбран первый зампредседателя областного правительства Валерий Бойко.