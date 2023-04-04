Согласно опубликованному указу на сайте правовой информации, комиссия займется организацией реабилитации вернувшихся домой: оснастит специальным оборудованием учреждения, где оказывают реабилитационные услуги, а также военные госпитали. В регионе также начнут работу дома ветеранов СВО. Предполагается, что для этого будут перепрофилированы дома-интернаты для пожилых, инвалидов и психоневрологические интернаты.