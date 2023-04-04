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В Омской области появилась комиссия по вопросам поддержки ветеранов СВО

4 апреля 2023, 05:16
Фото: Город55
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Врио губернатора Виталий Хоценко подписал соответствующий указ.

Межведомственная комиссия будет координировать помощь ветеранов специальной военной операции и их семей, а также в целом следить за работой фонда поддержки ветеранов в регионе.

Фото: publication.pravo.gov.ru

Согласно опубликованному указу на сайте правовой информации, комиссия займется организацией реабилитации вернувшихся домой: оснастит специальным оборудованием учреждения, где оказывают реабилитационные услуги, а также военные госпитали. В регионе также начнут работу дома ветеранов СВО. Предполагается, что для этого будут перепрофилированы дома-интернаты для пожилых, инвалидов и психоневрологические интернаты.

Комиссия будет помогать отслужившим на Украине с трудоустройством, проходить профессиональное переобучение и развивать предпринимательскую деятельность, если бывшие войны этого захотят.

«Рано или поздно специальная военная операция закончится, а мы уже сейчас должны заботиться о ветеранах СВО. Вернувшись домой, все они заживут обычной жизнью: кто-то займется семейным хозяйством, кто-то вновь выйдет на работу или выберет новую специальность, будут воспитывать детей и внуков», — отметил врио губернатора Виталий Хоценко.

Заседания планируют проводить каждую неделю. Председателем комиссии выбран первый зампредседателя областного правительства Валерий Бойко.

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#Поддержка ветеранов сво#Комиссия#Помощь ветеранам#Реабилитация#Общество#Новости#Омская область#Виталий Хоценко#Валерий Бойко#Алина Ясинская
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