В Омской области на чиновников завели дело за халатность при расселении ветхого жилья

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
В Таврическом районе Омской области администрацию Ленинского сельского поселения подозревают в халатности. На должностных лиц завели уголовное дело, сообщили сегодня, 4 апреля, в пресс-службе регионального следкома.
Выяснилось, что в июне 2021 года один из домов в деревне Новобелозеровка признали аварийным. Оттуда должны были переселить малоимущую семью. Жильцы поставили на учет в качестве нуждающихся в улучшении условий в октябре 2021 года. Но до настоящего времени семья так и не получила жилье на условиях соцнайма. Следователи посчитали, что права жильцов таким образом были нарушены.
В администрациях Ленинского сельского поселения и Таврического района провели обыски, изъяли документы. Следователи устанавливают всех виновных лиц.