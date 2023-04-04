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В Омской области на чиновников завели дело за халатность при расселении ветхого жилья

4 апреля 2023, 06:28
Фото: 1MI
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Дом признали непригодным для жизни в 2021 году, но жильцов до настоящего времени не переселили.

В Таврическом районе Омской области администрацию Ленинского сельского поселения подозревают в халатности. На должностных лиц завели уголовное дело, сообщили сегодня, 4 апреля, в пресс-службе регионального следкома.

Выяснилось, что в июне 2021 года один из домов в деревне Новобелозеровка признали аварийным. Оттуда должны были переселить малоимущую семью. Жильцы поставили на учет в качестве нуждающихся в улучшении условий в октябре 2021 года. Но до настоящего времени семья так и не получила жилье на условиях соцнайма. Следователи посчитали, что права жильцов таким образом были нарушены.

В администрациях Ленинского сельского поселения и Таврического района провели обыски, изъяли документы.  Следователи устанавливают всех виновных лиц. 

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#Евгений Игишев#Следком#Аварийное жилье#Ветхое жильё#Таврический район#Малоимущие#Общество#Омская область
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