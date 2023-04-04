В Омской области на чиновников завели дело за халатность при расселении ветхого жилья

Выяснилось, что в июне 2021 года один из домов в деревне Новобелозеровка признали аварийным. Оттуда должны были переселить малоимущую семью. Жильцы поставили на учет в качестве нуждающихся в улучшении условий в октябре 2021 года. Но до настоящего времени семья так и не получила жилье на условиях соцнайма. Следователи посчитали, что права жильцов таким образом были нарушены.