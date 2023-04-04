В Омске подросток выпал из окна заброшенного дома и сломал ногу

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
В Омске госпитализировали 15-летнего подростка с переломом ноги и ушибом почки. Как рассказали сегодня, 4 апреля, в пресс-службе омской полиции, сообщение в правоохранительные органы поступило из медицинского учреждения.
Полицейские выяснили, что подросток гулял вместе с друзьями, а травмы получил, выпав из окна первого этажа заброшенного здания на улице Свободы.
Полицейские проводят проверку и устанавливают все детали происшествия.