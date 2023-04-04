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Posted Сегодня, 05:08

Published Сегодня, 05:08

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

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В Омске подросток выпал из окна заброшенного дома и сломал ногу

4 апреля 2023, 05:08
Фото: 1MI
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У парня также диагностировали ушиб почки.

В Омске госпитализировали 15-летнего подростка с переломом ноги и ушибом почки. Как рассказали сегодня, 4 апреля, в пресс-службе омской полиции, сообщение в правоохранительные органы поступило из медицинского учреждения.

Полицейские выяснили, что подросток гулял вместе с друзьями, а травмы получил, выпав из окна первого этажа заброшенного здания на улице Свободы.

Полицейские проводят проверку и устанавливают все детали происшествия.

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#Евгений Игишев#Омск#Происшествия#Ребенок#Пострадал ребенок#Полиция#Травма
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