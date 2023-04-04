В мексиканском штате Оахака произошло землетрясение магнитудой 5,3

Как пишет Общественная служба новостей, эпицентр толчков находился на расстоянии 49 километров к северо-востоку от города Пуэрто-Эксондидо, население которого составляет 26 тысяч человек. Очаг землетрясения был зафиксирован на глубине 42 километра. Информация о разрушениях и пострадавших не сообщается.