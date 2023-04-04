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В мексиканском штате Оахака произошло землетрясение магнитудой 5,3

4 апреля 2023, 10:48
В мексиканском штате Оахака произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщила Геологическая служба США (USGS).

Как пишет Общественная служба новостей, эпицентр толчков находился на расстоянии 49 километров к северо-востоку от города Пуэрто-Эксондидо, население которого составляет 26 тысяч человек. Очаг землетрясения был зафиксирован на глубине 42 километра. Информация о разрушениях и пострадавших не сообщается.

Ранее землетрясение магнитудой 6,1 произошло в индонезийской провинции Северная Суматра. Эпицентр толчков находился в 60 километрах от города Падангсидемпуан. Как сообщили местные власти, жертв и разрушений нет.

Также на прошлой неделе в Камчатском крае произошло землетрясение магнитудой 5,1. Очаг залегал на глубине 25 километров, эпицентр был расположен на расстоянии 108 километров к северо-западу от города Петропавловск-Камчатский. Разрушения и пострадавших не сообщалось.

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