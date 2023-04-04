СМИ: Китай бросает вызов доминированию доллара США

Отмечается, что Китай также борется с нефтедолларом, стараясь заключать сделки в юанях со странами Ближнего Востока. Уже есть ряд соглашений, в которых прописана необходимость расчетов в национальных валютах: например, с Индонезией, Вьетнамом и Камбоджей.