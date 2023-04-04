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Published Сегодня, 10:27

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Updated Сегодня, 10:30

СМИ: Китай бросает вызов доминированию доллара США

4 апреля 2023, 10:27
Власти Китая активно продвигают свою национальную валюту, чтобы бросить вызов доминированию доллара США в международных расчетах. Об этом сообщает South China Morning Post.

Пекин заключает сделки с крупными партнерами и избавляется от "финансового удушения", которое обеспечивают Соединенные Штаты. Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на статью.

Отмечается, что Китай также борется с нефтедолларом, стараясь заключать сделки в юанях со странами Ближнего Востока. Уже есть ряд соглашений, в которых прописана необходимость расчетов в национальных валютах: например, с Индонезией, Вьетнамом и Камбоджей.

Таким образом, Китай стремится использовать свои торговые преимущества, чтобы усилить позиции юаня и изменить структуру мировых расчетов.

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