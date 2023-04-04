Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Пекин заключает сделки с крупными партнерами и избавляется от "финансового удушения", которое обеспечивают Соединенные Штаты. Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на статью.
Отмечается, что Китай также борется с нефтедолларом, стараясь заключать сделки в юанях со странами Ближнего Востока. Уже есть ряд соглашений, в которых прописана необходимость расчетов в национальных валютах: например, с Индонезией, Вьетнамом и Камбоджей.
Таким образом, Китай стремится использовать свои торговые преимущества, чтобы усилить позиции юаня и изменить структуру мировых расчетов.