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Updated Сегодня, 10:48

Сход поезда с рельсов в Нидерландах: есть пострадавшие

4 апреля 2023, 10:43
В Нидерландах поезд сошел с рельсов после столкновения с строительным оборудованием. Несколько человек получили травмы различной степени тяжести.

Инцидент произошел в провинции Южная Голландия, в районе деревни Воорсхотен. Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на нидерландские СМИ.

В поезде находилось около 50 человек. В результате аварии передняя часть состава съехала с рельсов, средняя часть опрокинулась, а в хвостовой части возник пожар, который быстро удалось потушить.

На место прибыли спасательные службы, а движение поездов на этом участке было временно приостановлено.

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