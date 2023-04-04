Сход поезда с рельсов в Нидерландах: есть пострадавшие

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Инцидент произошел в провинции Южная Голландия, в районе деревни Воорсхотен. Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на нидерландские СМИ.
В поезде находилось около 50 человек. В результате аварии передняя часть состава съехала с рельсов, средняя часть опрокинулась, а в хвостовой части возник пожар, который быстро удалось потушить.
На место прибыли спасательные службы, а движение поездов на этом участке было временно приостановлено.